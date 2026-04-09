Carta al embajador de Israel

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Muy distinguido señor embajador de Israel:

En 2013 fui invitado a un congreso de la Fédération Internationale du Béton en Tel Aviv, donde di una conferencia sobre método de calibración de estructuras especiales, como muelles con amortiguadores de fluido viscoso de última generación para atraques, sismos y olas de tsunami.

Despues, en una peregrinación por los lugares santos del cristianismo, pude revivir la excelente relación que siempre he mantenido con mis amigos hebreos, incluso desarrollando con uno de los mejores estudios de arquitectura de Israel un proyecto para rehabilitación de jóvenes infractores en el Inau, con los que ganamos una licitación, que, por puro antisemitismo, Mujica vetó para hacer esa cárcel con contenedores en bulevar Artigas, donde tratan a los jóvenes peor que antes en Villa Dolores a los animales en jaulas.

Como hermano menor, quiero que, por favor, haga conocer a mis hermanos mayores en el gobierno de Jerusalén mi firme protesta por la discriminación contra los hermanos franciscanos que no pudieron hacer, como todos los años, las ceremonias de comienzo de Semana Santa en el Santo Sepulcro, como todos los años. No solamente vetaron a los hermanitos de san Francisco, nos dejaron afuera a todos los católicos del mundo, comenzando a todos los que, como yo y la inmensa mayoría de los uruguayos, apoyamos desde el principio la creación del Estado de Israel, para dar un lugar de paz al pueblo discriminado y perseguido, y un faro de democracia en una zona de conflictos y dictaduras.