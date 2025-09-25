Sr. director:

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Hace 43 años en San Carlos, departamento de Maldonado, se inició una actividad deportiva aeronáutica con la creación del Centro Aéreo de Planeadores. Este centro ha sido de los primeros en el país en vuelo a vela, con excelente participación de pilotos y alumnos. Hoy, con un comodato precario, no jurídico.

Este centro, ubicado en La Alameda, aparece como un aeródromo localizado en San Carlos, cerca del barrio Covisancar 2 y de Paso de Guerrero. Este cuenta hoy con tres planeadores y un avión y demás infraestructura, como hangares y otras. Pero actualmente se enfrenta a un problema locativo por el inicio de una demanda jurídica de desalojo y no tienen dónde reubicarse en cercanías.

Es increíble que las autoridades locales, o departamentales o nacionales no den el apoyo de infraestructura para su reubicación a una entidad que ha sido pionera y ampliamente reconocida a escala local. Esto hace mucho daño a la industria y al comercio aeronáutico.

No se puede creer que exista una falta espíritu aeronáutico en las autoridades departamentales. Parece que no piensan en el turismo o en el desarrollo de una actividad deportiva especial y muy bonita. No se puede creer que no se haya llegado a un acuerdo entre partes. No se puede creer que no hay un fomento aeronáutico de parte de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia).