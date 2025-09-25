  • Cotizaciones
    Centro Aéreo de Planeadores

    Sr. director:

    Hace 43 años en San Carlos, departamento de Maldonado, se inició una actividad deportiva aeronáutica con la creación del Centro Aéreo de Planeadores. Este centro ha sido de los primeros en el país en vuelo a vela, con excelente participación de pilotos y alumnos. Hoy, con un comodato precario, no jurídico.

    Este centro, ubicado en La Alameda, aparece como un aeródromo localizado en San Carlos, cerca del barrio Covisancar 2 y de Paso de Guerrero. Este cuenta hoy con tres planeadores y un avión y demás infraestructura, como hangares y otras. Pero actualmente se enfrenta a un problema locativo por el inicio de una demanda jurídica de desalojo y no tienen dónde reubicarse en cercanías.

    Es increíble que las autoridades locales, o departamentales o nacionales no den el apoyo de infraestructura para su reubicación a una entidad que ha sido pionera y ampliamente reconocida a escala local. Esto hace mucho daño a la industria y al comercio aeronáutico.

    No se puede creer que exista una falta espíritu aeronáutico en las autoridades departamentales. Parece que no piensan en el turismo o en el desarrollo de una actividad deportiva especial y muy bonita. No se puede creer que no se haya llegado a un acuerdo entre partes. No se puede creer que no hay un fomento aeronáutico de parte de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia).

    Es por esto que les pedimos a las autoridades locales de san Carlos y departamentales de Maldonado una salida jurídica apropiada para el caso. Y a la Dinacia, el apoyo correspondiente al fomento y el apoyo a la aviación.

    Fundo mi derecho en el artículo 29 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay.

    Cnel. met. (r.) Diego Ravera G.

    Presidente de la Cámara Uruguaya de Industria Aeronáutica

