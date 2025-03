César di Candia

Veinte años más tarde, estando yo trabajando en una inmobiliaria, se me presentó Di Candia con su esposa (ya no era tan flaco) para dejar su casa para la venta; ahí le hice saber de mi admiración por sus notas, sus artículos, sus reportajes (algunos magistrales) y sobre todo el humor que infundía semanalmente —firmando DIC o CID— en la memorable revista Lunes (el inefable Don Benedicto, Viñetas Montevideanas, etc.), así como sus notas en el semanario Marcha. En aquella oportunidad me regaló un ejemplar autografiado y dedicado de El mundo es Juancho y ajeno. También nos unió Zelmar y la lista 99, más algún que otro evento. Luego con el tiempo leí todo lo que pude de Di Candia y aún me falta mucho por leer, ojalá pueda hacerlo antes de emprender el mismo viaje que él ha emprendido, así podré comentárselo.