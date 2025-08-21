Ciencia y política

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Como asesor ad honorem de la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación), para asesorarla en el otorgamiento de fondos a proyectos de investigación, me resulta increíble que el gobierno quiera interferir en políticas científicas y menos en un caso de indudable beneficio para nuestro país.

Durante toda mi carrera me he dedicado a la investigación, tanto al análisis experimental de estructuras como a investigar materiales no tradicionales para estructuras, y he sido reconocido como pionero en procedimientos innovadores en el diseño y la construcción de estructuras no tradicionales, como los muelles con amortiguamiento por fluido viscoso, o las cáscaras autopostensadas y los superhormigones. Lo anterior fue tanto en Uruguay como en Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Francia, Sudáfrica e Israel.

Los científicos sabemos que la política no debe mezclarse con la investigación y la prueba de hipótesis, la ciencia debe ser sin prejuicios e independiente, desde Galileo, Copérnico y Newton hasta hoy.

Incluso dictaduras sanguinarias como las de Hitler o Stalin dieron libertad y recursos para investigar a algunos de sus científicos, para avanzar en los cohetes V2 y luego en la bomba atómica. Y cuando no lo hicieron en absoluto, como Mao, China debió esperar que desapareciera Mao para avanzar.

En mi experiencia, la colaboración con científicos de diferentes países ha sido una buena experiencia en altísimo grado, en lo aprendido y en descubrir que la búsqueda de la verdad nos une a todos en una sola ley: el avanzar en el conocimiento por la razón, la prueba de las hipótesis y la experimentación objetiva.

Me ha pasado con colegas de distintos países y culturas, incluso marxistas, sin que importaran las opiniones de los gobiernos en desarrollos científicos conjuntos, con americanos, europeos y hasta chinos y rusos. Y con el mejor experimental de estructuras uruguayo, contrariando al intendente de su partido en el estadio Artigas de Paysandú.

Cuando interfieren en la investigación causas externas, deben eliminarse, como se trata de eliminar los ruidos en las mediciones, o las contaminaciones en los cultivos, como las malezas indeseables.

En ese sentido, debo dar la razón al Lic. Salomón Vilensky; no se puede castigar a la ciencia uruguaya cortando un convenio con la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es un vínculo con una de las mejores universidades del mundo. Está entre las 100 mejores, la Universidad de la República está en las 650. Pido por favor al Lic. Vilensky que reconsidere su renuncia, Uruguay lo necesita. Y entre los cometidos por la ley de creación de la ANII, está buscarlo a él y por su intermedio la mejor universidad hebrea.

“Art. 4. Cometidos: I) Establecer relaciones de cooperación recíproca con instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras y con organismos internacionales que permitan el óptimo aprovechamiento de recursos disponibles en beneficio del país. J) Promover la vinculación de científicos y tecnólogos uruguayos en el exterior con el sistema científico-tecnológico nacional”.

La interferencia de Presidencia en una agencia autónoma como es la ANII, en un campo que le es propio a la agencia por esta ley, es ilegal e inconstitucional. Planteemos claro: si no se revé la decisión de Presidencia como se revió el error en los pasaportes, se necesita remover al ministro por apartarse de la ley. Existen para eso los procedimientos. Porque, si no, esto significa condenarnos a la ignorancia, a estancarnos, y a depender de otros y seguir siendo dependientes.

Para avanzar como sociedad hacia un futuro, debe protegerse la ciencia como una prioridad.

No somos una república de historietas.

Ing. José M. Zorrilla