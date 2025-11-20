  • Cotizaciones
    jueves 20 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Colector de Punta Carretas

    Sr. director:

    En su momento tuve el privilegio de acompañar a Sogreah, la mejor ingeniería hidráulica francesa, en la dirección técnica de la construcción del emisario subacuático de Montevideo, una obra mayor con la intención de enviar a mar profundo el drenaje de gran parte del saneamiento de Montevideo.

    Leé además

    Manuel Nogueira

    La comunicación gubernativa
    MSE

    Desarrollo inmobiliario en Carrasco

    En promedio, estas obras, que por ser costeras tienen una exigencia tremenda durante las tormentas, la marejada de fondo y swells del Atlántico Sur que licúan los lodos del fondo y los pone en movimiento, tienen una vida prevista de 20 años.

    Más de 30 años después, buceando este viernes pasado en aguas cristalinas del océano que pocas veces llegan hasta las rocas frente a la playa Ramírez, dos cosas llamaron profundamente mi atención.

    Primero, que la vida oculta que siempre me recibe en primavera en este rincón del río, donde las rocas metamórficas de la formación Montevideo afloran en la costa, está ahora muy restringida.

    Otros años, en la primavera se veían, además de mejillones y cangrejos en las rocas, cardúmenes de pequeños peces recién nacidos, que cuando me acercaba me rodeaban y jugaban como sabiendo que un animal grande e inofensivo como yo espanta los peces más grandes, que si los atacan en esas aguas poco profundas harían una carnicería con ellos. Y en la nochecita, las luces titilantes de dinoflagelados, chispas de mar o noctilucas me acompañaban con estelas de luces cuando se asustaban a mi paso. Se extraña la falta de vida.

    Segundo, en el agua transparente y salada que ha llegado del Atlántico, con visibilidad de más de dos metros, pude ver a contraluz unos filamentos que ya conozco. Desde el emisario reconozco las plumas de efluentes contaminados; y más cuando diseñé una salida de emergencia a 800 metros de la costa, después seguí la pluma con flotadores y por debajo del agua para comprobar que se volvía al mar y no iba hacia Pocitos. Por eso reconozco la pluma de desechos orgánicos y contaminantes en esos filamentos pequeños. Es contaminación directa de líquidos cloacales del saneamiento.

    Conclusión: el emisario, diseñado por ingenieros norteamericanos y uruguayos y construido por la mayor empresa de Alemania, supervisada por los ingenieros O’Neill y Colache de la intendencia con el apoyo técnico de Sogreah, con creces ya cumplió su vida útil, por eso la contaminación llega a la costa.

    Es hora de que la Intendencia de Montevideo encare la construcción de un nuevo emisario, por la salud de la población y por la protección del riquísimo y fascinante mundo marino del estuario del Plata. Y defender las aguas protegidas como las playas y la bahía de Montevideo, contaminadas hoy por el emisario y el arroyo Miguelete, que son la zona de reproducción de alevines de los peces marinos que vienen a reproducirse a nuestras costas.

    Experiencias hay, y hasta el gran Didier Vallon, en su momento primer director técnico, colaboraría con gusto. Con seguridad organismos como la CAF y el BID tienen políticas de apoyo al medio ambiente que ayudarían a financiar la obra.

    Y ahora debe ser un proyecto muy bien planeado, con toda la tecnología disponible para un tratamiento total de los efluentes, sin vertederos a las playas, digna de una ciudad balnearia a la altura de Acapulco, de San Diego o de Niza.

    Una tacita de plata.

    José Zorrilla

    Selección semanal
    Parlamento

    Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

    Por Redacción Búsqueda
    Caso Cardama

    Documentos notariales presentados por Cardama son “copias falsificadas”, concluye informe

    Por Guillermo Draper
    Tecnología

    Un caso en Médanos de Solymar reabre el debate sobre los ‘deepfakes’ sexuales y la necesidad de una ley para penalizarlos

    Por José Frugoni
    Despidos

    Cierre de UKG en Uruguay con despidos inmediatos, poca información y preocupación sindical

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede de la Dirección General Impositiva, en la avenida Daniel Fernández Crespo.

    La DGI intensifica sus acciones para “corregir la conducta” evasora

    Por Redacción Búsqueda
    Entrada del edificio sede de ASSE. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

    Auditoría realizada por ASSE muestra aumento de 170% en pagos al Círculo Católico entre los años 2020 y 2024

    Por Leonel García
    Una estación de servicio del sello Ancap. 

    La Ursea ordenó investigación administrativa en trámites de aperturas y traslados de estaciones de servicio

    Por Ana Morales
    Los barras, el actor predominante de la violencia en el fútbol uruguayo. 

    Otra advertencia en el Parlamento por la violencia en el fútbol: “Los barras van a ser futuros dirigentes”

    Por Juan Francisco Pittaluga