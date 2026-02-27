Decisión de aplicar provisionalmente acuerdo UE‑Mercosur es una “mala sorpresa”, dice Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron , afirmó este viernes 27 que la Comisión Europea “ha hecho la elección unilateral de aplicar provisionalmente el acuerdo con el Mercosur” , sin que el Parlamento Europeo lo hubiera votado, asumiendo “una responsabilidad muy pesada”.

Macron señaló también que es una carga “con respecto a los agricultores” y que la decisión refuerza “su incertidumbre”. Añadió que “para Francia es una mala sorpresa. Y para el Parlamento Europeo es una mala manera”, y que no defenderá nunca un acuerdo “laxo respecto a lo que importamos”.

La Comisión Europea anunció que los Veintisiete aplicarán provisionalmente el tratado, tras semanas de intercambios con Estados miembros y eurodiputados, y mientras el Tribunal de Justicia de la UE examina su legalidad.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, recordó que esta aplicación es “por naturaleza, provisional” y que seguirá el diálogo en los próximos meses.

El acuerdo eliminará aranceles para más del 90% del comercio entre la UE y los miembros fundadores del Mercosur . La ratificación estaba congelada por el trámite legal ante el Tribunal, que puede extenderse durante un año y medio, pero la Comisión tenía la posibilidad de imponerlo provisionalmente.

España respalda a Von der Leyen

Mientras Francia encabeza la oposición, España respaldó la decisión por considerarla clave para la autonomía europea, y Alemania la celebró por aportar “prosperidad y crecimiento”. En el Mercosur, Uruguay y Argentina ya ratificaron el tratado, y se espera que Brasil y Paraguay lo hagan en los próximos días. Entrará en vigor dos meses después de las notificaciones formales a los países sudamericanos.

El tratado eliminará aranceles a más del 90% del comercio entre los 27 estados de la UE y los fundadores del Mercosur: Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Los dos bloques reúnen el 30% del producto interno bruto mundial y más de 700 millones de consumidores.

Sin embargo, el tratado genera resistencia en varios países europeos, encabezados por Francia, por el impacto que pueda tener la gigantesca zona de libre comercio en su agricultura y ganadería.

La ratificación del pacto estaba congelada después de que el Parlamento Europeo lo remitiera al Tribunal de la Justicia de la Unión Europea para que analice su legalidad, un trámite que puede congelar durante un año y medio su ratificación.

Sin embargo, la Comisión Europea tenía la posibilidad de imponerlo provisionalmente.

Uruguay y Argentina ratificaron el jueves el acuerdo comercial. Se espera que los parlamentos de Brasil y Paraguay ratifiquen en los próximos días el acuerdo, que se negocia desde 1999 y fue firmado el pasado 17 de enero en Asunción.

Con AFP

FUENTE:RFI