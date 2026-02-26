Compra de patrulleros oceánicos

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

En el año 2023, me referí en artículos publicados en diversos medios a este tema, que nuevamente me convoca al considerar las circunstancias de público conocimiento.

Desde hace algunas décadas países de América del Sur, como Chile, Brasil, Colombia y Perú, comenzaron a utilizar las compensaciones industriales conocidas como offset, a los efectos de ser aplicadas en las compras de buques efectuadas por los ministerios de defensa para las armadas de esos países.

Han sido tan importantes las ventajas obtenidas para potenciar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas del sector industrial metalúrgico, aplicado a la construcción naval, que los acuerdos offset se han convertido en procedimientos de compra regulados por ley.

El offset contribuye al desarrollo de la política industrial de aquellos países emergentes, pues otorga beneficios que convierten en “reales inversiones” lo que algunos aprecian como “gastos” en defensa. Esto obliga a las empresas interesadas en presentar ofertas a ser acompañadas de una propuesta de acuerdo offset.

Estos beneficios se materializan en “compensaciones asociadas” a través de transferencia tecnológica y know how, etc., para llevar a cabo en plaza diferentes mantenimientos o reparaciones durante un importante período del ciclo de vida útil del buque, en caso de offset directo, aunque hay otras modalidades.

Las compensaciones se aplican también para el desarrollo de otros proyectos a escala nacional que incluyan procesos industriales que requieren ser potenciados, como podrían ser el desarrollo de una industria naval, la renovación de buques de diferentes organismos del Estado o de un plan pesquero, entre otros, y no necesariamente relacionadas con Defensa.

Esas “compensaciones” ayudan a gestionar el flujo de dinero por el contrato de venta, reduciendo el impacto de las compras en el exterior con planes de negocios sustentables, apoyados en beneficios económicos que permiten rentabilizar mejor las adquisiciones y así contribuir, en forma inteligente, a equilibrar la balanza de pago afectada por inversiones necesarias, pero onerosas.

Las “compensaciones” no deben incidir en el precio de compra del buque, pues el offset tiende a un beneficio mutuo. Son las empresas las que compiten entre sí al presentar su oferta acompañada de una propuesta de acuerdo de este tipo, acorde a áreas de interés nacional previamente comunicadas.

Las construcciones navales de Brasil, Chile, Colombia y Perú se expandieron a tal punto en las últimas décadas que construyen la amplia mayoría de los buques que requieren sus armadas y otras instituciones del Estado. Todo ello es gracias a las compensaciones offset exigidas por los respectivos ministerios de defensa cuando incorporaron buques del exterior.

Estas compensaciones industriales se originaron para que países menos industrializados pudiesen incrementar sus capacidades cuando compraban buques en el exterior, pues comprar llave en mano es un negocio redondo para las empresas vendedoras, pero una oportunidad perdida para la industria nacional.

Los offset permiten que esos gastos se conviertan en “inversiones rentables” que generen un derrame y sinergia, que contribuyan a un cambio en un sector de la matriz industrial.

Europa lo aplicó a partir de la década de los 50 del siglo XX, a fin de reactivar su industria desbastada por la guerra, y en estas décadas del presente siglo los ministerios de defensa de casi todos los países de América del Sur lo están llevando a cabo a través de normativas específicas.

Actualmente, es muy aconsejable para hacer una compra en el exterior por un monto significativo como son los patrulleros oceánicos que la adquisición sea complementada por un acuerdo offset con compensaciones industriales asociadas.

Por ahí creo que pueden venir las grandes transformaciones.

Alte. (r) Alberto Caramés