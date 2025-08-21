Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Sr. director:
La Comisión Directiva del Centro de Navegación rechaza categóricamente las manifestaciones realizadas por la Sra. Silvia Etchebarne en distintos programas radiales, así como en cartas y publicaciones difundidas en medios de prensa y semanarios de alcance nacional.
Desde hace un tiempo, nuestra institución —y en particular su presidenta— ha sido objeto de referencias y críticas infundadas, basadas en falsedades y tergiversaciones. Se han atribuido a nuestra presidenta expresiones que jamás pronunció y se han formulado referencias y hasta exigencias en un tono soberbio y provocador, carentes de fundamento y hasta rayando la falta de educación y respeto.
El Centro de Navegación, con 109 años de trayectoria, reúne a empresas y personas que prestan servicios marítimos y portuarios, velando por las buenas prácticas comerciales y el fiel cumplimiento de sus obligaciones. La historia de nuestra institución y los aportes de sus asociados nos han hecho ganar el respeto tanto en el plano nacional como internacional.
Nuestro compromiso está con el trabajo y el desarrollo del sector, no con responder a agravios de carácter efímero que, movidos seguramente por intereses personales, solo perjudican al Uruguay.
Centro de Navegación, 109 años trabajando por un país de cara al mar.
Comisión Directiva del Centro de Navegación