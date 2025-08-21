  • Cotizaciones
    Del Centro de Navegación

    Sr. director:

    Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas

    El canilla en peligro de extinción
    Dr. Edison González Lapeyre

    El Puerto de Paysandú

    La Comisión Directiva del Centro de Navegación rechaza categóricamente las manifestaciones realizadas por la Sra. Silvia Etchebarne en distintos programas radiales, así como en cartas y publicaciones difundidas en medios de prensa y semanarios de alcance nacional.

    Desde hace un tiempo, nuestra institución —y en particular su presidenta— ha sido objeto de referencias y críticas infundadas, basadas en falsedades y tergiversaciones. Se han atribuido a nuestra presidenta expresiones que jamás pronunció y se han formulado referencias y hasta exigencias en un tono soberbio y provocador, carentes de fundamento y hasta rayando la falta de educación y respeto.

    El Centro de Navegación, con 109 años de trayectoria, reúne a empresas y personas que prestan servicios marítimos y portuarios, velando por las buenas prácticas comerciales y el fiel cumplimiento de sus obligaciones. La historia de nuestra institución y los aportes de sus asociados nos han hecho ganar el respeto tanto en el plano nacional como internacional.

    Nuestro compromiso está con el trabajo y el desarrollo del sector, no con responder a agravios de carácter efímero que, movidos seguramente por intereses personales, solo perjudican al Uruguay.

    Centro de Navegación, 109 años trabajando por un país de cara al mar.

    Comisión Directiva del Centro de Navegación

    Coletazo

    Colorados presentan firmas para una convención que sancione a quienes acordaron fuera de la orgánica

    Por Leonel García
    Mercado cambiario

    La cotización del dólar continúa casi “planchada”; ¿cederá la presión a la baja?

    Por Redacción Búsqueda
    Endeudamiento público

    El gobierno captó casi US$ 100 millones en deuda en pesos a una tasa por debajo del 8%

    Por Redacción Búsqueda
    China

    China busca el apoyo de Uruguay a su estrategia global de IA y ofrece cooperación en el sector

    Por  José Frugoni  y Guillermo Draper

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández