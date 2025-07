Del senador nacionalista Sergio Botana

Se ha instalado la información de un endeudamiento gravísimo e inatendible. Crédito bancario cerrado. Imposibilidad de abonar salarios. No disponibilidad del duodécimo del presupuesto que habilita el BROU. Proveedores que no dan más crédito. Deudas por consumos.

Ningún endeudamiento es para celebrar, pero la situación en Cerro Largo está lejos de esa realidad que se pinta. Las finanzas de la Intendencia de Cerro Largo son endebles desde siempre. Aún recuerdo el nerviosismo de los días previos a cada pago de salarios, que tuve la gracia de poder cumplir de modo ininterrumpido durante toda mi gestión.

El actual intendente no conoce de esos padecimientos. Sus salarios, sus aportes, sus consumos y los recursos para su municipio siempre estuvieron seguros. En mi período y en el de Yurramendi fue así. Su inexperiencia sea tal vez la que lo haya impulsado en la desesperación de sus salidas públicas.

El endeudamiento bancario no está disponible porque requiere autorización de la Junta Departamental. Hay que pedirla. Lo mismo sucede con el duodécimo del BROU. El intendente no lo tiene disponible porque no hizo la gestión. Las deudas por consumos vienen descontadas de la transferencia nacional, y para pagar Ancap hay que certificar. Si solo se habla y no se trabaja, no hay manera.

Para los sueldos la plata está disponible. Autorizada por el legislativo departamental en el orden de los 320 millones de pesos del fideicomiso, y cada mes de la transferencia nacional hasta el final del año.

Se manejó una cifra de 1.610 millones de pesos de endeudamiento. Algunas de esas partidas son deuda contable y no deuda neta. Otras son deuda que aparece en el balance de la intendencia, pero que paga el Ejecutivo. Tal el caso del subsidio del alumbrado, Ley 18.860, de los cuales Cerro Largo lleva 11 cuotas anuales pagas, y restan 9, equivalentes a $ 83.918.974 que figuran en el balance.

La deuda real informada es de 121 millones con el BROU, 409 por el fideicomiso que hizo la intendencia (largo plazo) y 578 con proveedores. Total 1.108 millones de pesos.

La intendencia de aquí a fin de año recibirá 889 millones por la transferencia del 214 literal C de la Constitución, y 143 por el artículo 298. Adicionalmente, en enero del próximo año, 80 millones por la diferencia entre lo transferido y lo que corresponde. Total 1.112 millones de pesos. Esta cifra surge del último informe del Ministerio de Economía a la Comisión Sectorial de Descentralización del artículo 230 de la Constitución.

No es necesario ser economista para entender esta realidad.

Estas son las partidas correspondientes al 3,33% del Presupuesto Nacional aprobadas por el artículo 658 de la Ley 19.924.

De los $ 24.324.062.121 de la partida 2024 que se transforman en $ 26.591.127.166, con una inflación estimada para el año 2025 de 5,49%, y luego de deducidos los recursos destinados a municipios, caminos, programa de obras del BID y demás de los numerales 1 a 3, a Cerro Largo corresponde un 5,83%.

Reiteramos que de estas transferencias se retienen pagos de consumos, pero no incluyen lo que la intendencia cobra por contribuciones rurales y urbanas, tasas de alumbrado, patentes, multas, recuperación de adeudos, etcétera. Tampoco se incluyen los casi 500.000 dólares que recibirá la intendencia por concepto de subsidio de alumbrado en este año.

Un panorama financiero que no asusta a la solvencia del Cr. Alejandro Duarte, cuyo conocimiento, inteligencia y buen manejo están fuera de toda discusión.

Con Duarte, Tono Cabrera y luego Richard Barboza, hicimos una significativa compra de maquinarias, para lo cual contrajimos deuda por 6 millones de dólares y 10 millones de dólares. En ambos períodos pagamos la deuda dentro del propio período. La deuda de nuestro balance era la del fideicomiso con el alumbrado que paga el Poder Ejecutivo, la flotante de consumos, y quedó deuda con proveedores, por supuesto nada comparable con la inversión realizada y el crecimiento patrimonial y en equipamiento de la intendencia.

De cada peso gastado en esos períodos, entre el 35% y el 44%, dependiendo del año, fue a inversiones, en acuerdo a los registros del Tribunal de Cuentas de la República.

Más aún nos preocupa la situación de los municipales. El funcionario municipal no es un vago y menos un ladrón. Se trata de gente honrada y comprometida con su trabajo. Sirve a cada hora al vecino, a quien da la cara cada día. No cabe ese tipo de acusaciones genéricas que rozan el honor de las personas. Máxime cuando ello se hace para esconder la persecución por razones políticas.

Los cesados en la Intendencia de Cerro Largo son gente con antigüedad de siete, 10 y hasta 19 años. Gente cumplidora en su trabajo, sin faltas, con buena conducta, preocupados por el buen desempeño de su labor. Todos con un denominador común, su pertenencia política al otro grupo del Partido Nacional.

Sergio Botana