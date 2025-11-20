Desarrollo inmobiliario en Carrasco

Sr. director:
Viendo las preocupaciones, y hasta alarmas, que se vienen sucediendo acerca del desarrollo del área metropolitana de Montevideo, a continuación comentaré un emprendimiento situado en la costa allende el arroyo Carrasco.
Yendo hacia el este, a partir del Hotel Carrasco, hay una línea de edificios que continúa luego en la costanera de la Ciudad de la Costa de una altura aproximada de 15 a 20 metros. Sin embargo, parecería que esa altura va a ser superada por una edificación que se está iniciando al pasar la rivera este del mencionado arroyo.
Mi punto de vista se basa en la altura de las grúas instaladas para levantar los materiales a medida que la edificación se eleve. Pero mi observación no solo se debe al quiebre de la línea de altura, sino también al hecho de que se construye casi a la orilla del arroyo, lo cual puede modificar el entorno del área circundante. ¿Cómo se autorizó?
Atentos saludos.
MSE