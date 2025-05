El aborto en Uruguay

En recientes declaraciones en el programa 970 Noticias, de radio Universal, el subsecretario de Salud Pública, consultado sobre ampliar el plazo para abortar, manifestó que cuando se detectan malformaciones, a las 12 semanas de gestación, o a las 13 o 14, somete a la mujer y la familia a una gran angustia porque saben que hay una alteración en el desarrollo del feto y, si resuelven la interrupción, no tienen la cobertura legal. Por eso sería necesario ampliar el plazo para abortar; no siendo preciso a cuántas semanas más se refería. Es decir, matarlo, porque el niño por nacer “puede” tener alteraciones. Trabajar para seleccionar quién nace y quién no.