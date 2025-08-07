El Agramante portuario

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Sr. director:
Cuando trascendió el compromiso que nuestro país asumió con TCP-Katoen Natie respecto a la terminal de contenedores, a través del contrato de 25 de febrero de 2021 y los decretos 114 y 115 que le dieron el marco jurídico, recordando al ilustre presidente de mi querido club Defensor, don Luis Franzini, que utilizaba con frecuencia esa terminología, sostuve que se iba a generar un campo de Agramente en el Puerto de Montevideo.
Con esa expresión quise decir que lo acordado iba a dar lugar a conflictos, controversias, discordias y litigios, y el tiempo transcurrido me está dando la razón por las siguientes circunstancias:
Con este escenario, nadie lo gana, todos pierden, en particular la economía del país, los trabajadores que quedarán cesantes y, sobre todo, como siempre, el pueblo uruguayo, que deberá pagar las deudas que se generen. Por eso, hay que procurar soluciones conciliatorias y negociar.
Por último, una enfática recomendación al señor presidente Yamandu Orsi y a la señora ministra Lucía Etcheverry, como mediadores o moderadores en esas rondas de negociación, no pongan ignaros en esos temas, designen a especialistas.
Dr. Edison González Lapeyre