    El aumento de las tarifas públicas

    Sr. director:

    El capitalismo es, por lejos, el principal factor de la creación del mundo moderno y la civilización humana. La gente de izquierda que lo critica y propone su destrucción no tiene la menor idea de lo que está hablando. Pero ese es un tema para otra oportunidad.

    Marcel Loustau

    La burocracia digital
    Roque Gallego Curbelo

    Variabilidad de la Justicia

    Se está discutiendo si los aumentos de UTE y OSE, en un cierto porcentaje por encima o por debajo de la inflación, son “justos”, razonables, necesarios, etc. Es una discusión inútil y bizantina. Una pérdida de tiempo.

    Supongamos empresas que operan en competencia en un mercado de nula o mínima regulación, con fronteras abiertas, en un Estado de derecho con una justicia eficiente y confiable. Se puede garantizar que la calidad de los bienes y servicios van a mejorar permanentemente por disrupción y/o evolución, y que los precios van a bajar sostenidamente mejorando el poder adquisitivo y la calidad de vida de la población. La pobreza, que seguramente seguirá existiendo siempre en alguna medida, será de una magnitud fácilmente manejable por las políticas sociales del gobierno y la caridad privada. Esto aplica, por supuesto, a bienes y servicios materiales, culturales, educativos, sociales, etc. En ese contexto, las empresas fijarán sus precios como quieran, y serán los clientes mediante los hechos (no opiniones) quienes determinarán si fue la decisión correcta o no.

    Supongamos, ahora, empresas que operan en un mercado donde faltan una o varias de las condiciones mencionadas: hay monopolios (u oligopolios colusionados),1 una asfixiante regulación estatal, fronteras cerradas al comercio y/o una Justicia ineficiente y corrupta. Las empresas serán progresivamente más ineficientes (la elección del adverbio es exprofeso), sus servicios más caros y malos y los ciudadanos más rehenes que consumidores.

    Parece mentira que, con la evidencia acumulada en milenios, en todos los rincones del globo sigamos manteniendo estas discusiones, que a esta altura deberían estar confinadas a fábulas para niños.

    Ing. Hugo Donner

    1. El mejor ejemplo: los servicios portuarios.

    Selección semanal
    Entrevista

    Gabriel Oddone descarta competir en 2029: “Mi horizonte es este gobierno y punto”

    Por  Ismael Grau  y Guillermo Draper
    Cardama

    Antes de enviar el borrador de la garantía de EuroCommerce, Cardama presentó uno casi idéntico de un banco camerunés

    Por Guillermo Draper
    Viaje oficial

    Más de 30 funcionarios y jerarcas viajan a China

    Por Santiago Sánchez
    DGI

    “Retos” y “oportunidades” para las oficinas recaudadoras: desde retener personal hasta uso de IA

    Por Redacción Búsqueda

