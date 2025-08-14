El conflicto de la pesca

Sr. director:
En mi calidad de ciudadano y profesional vinculado al sector marítimo, deseo expresar mi posición respecto a las medidas adoptadas por la Cámara de Industrias Pesqueras para levantar el paro dispuesto recientemente por el SUNTMA, cuyas características, a mi entender, configuran un uso abusivo del derecho de huelga (tal como lo ha venido haciendo hace muchísimos años).
Considero que las acciones emprendidas por la cámara no constituyen medidas antisindicales, sino que se encuadran en la legítima protección de dos principios esenciales en un Estado de Derecho:
La defensa de estos derechos implica reconocer que la huelga, como herramienta legítima del movimiento sindical, no puede transformarse en un instrumento de coacción que prive a otros trabajadores o empresas de continuar con sus actividades productivas.
En este sentido, hago un llamado al Gobierno para que, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales e internacionales, adopte todas las medidas necesarias para:
La convivencia democrática y el desarrollo económico dependen de un equilibrio real entre los derechos colectivos y los derechos individuales. Ese equilibrio solo se preserva con la actuación firme y equitativa de las autoridades y con el compromiso de todos los actores sociales.
Atentamente.
Dr. Alejandro Sciarra Caubarrere