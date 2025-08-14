  • Cotizaciones
    El conflicto de la pesca

    Sr. director:

    En mi calidad de ciudadano y profesional vinculado al sector marítimo, deseo expresar mi posición respecto a las medidas adoptadas por la Cámara de Industrias Pesqueras para levantar el paro dispuesto recientemente por el SUNTMA, cuyas características, a mi entender, configuran un uso abusivo del derecho de huelga (tal como lo ha venido haciendo hace muchísimos años).

    Alberto Keresztes Kranjec

    Ruidos molestos en el Velódromo Municipal de Montevideo
    Dr. Carlos María Schroeder Gaastelumendi

    El proyecto de ley de eutanasia

    Considero que las acciones emprendidas por la cámara no constituyen medidas antisindicales, sino que se encuadran en la legítima protección de dos principios esenciales en un Estado de Derecho:

    • La libertad sindical, que incluye no solo el derecho a sindicalizarse, sino también el derecho a no hacerlo.
    • El derecho al trabajo, que debe ejercerse sin presiones ni impedimentos ilegítimos por parte de terceros.

    La defensa de estos derechos implica reconocer que la huelga, como herramienta legítima del movimiento sindical, no puede transformarse en un instrumento de coacción que prive a otros trabajadores o empresas de continuar con sus actividades productivas.

    En este sentido, hago un llamado al Gobierno para que, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales e internacionales, adopte todas las medidas necesarias para:

    • Garantizar que ningún trabajador sea compelido, directa o indirectamente, a adherir a medidas gremiales contra su voluntad.
    • Asegurar que toda persona que desee trabajar pueda hacerlo en un ambiente de tranquilidad, libre de presiones o amenazas.
    • Proteger el normal desarrollo de las actividades productivas que sostienen el empleo y el bienestar de miles de familias.

    La convivencia democrática y el desarrollo económico dependen de un equilibrio real entre los derechos colectivos y los derechos individuales. Ese equilibrio solo se preserva con la actuación firme y equitativa de las autoridades y con el compromiso de todos los actores sociales.

    Atentamente.

    Dr. Alejandro Sciarra Caubarrere

