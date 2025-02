El debate en torno al balotaje

Sr. Director:

En su columna del 13 de febrero en el semanario Búsqueda, el Dr. Adolfo Garcé sostiene que ha llegado el momento de debatir los resultados de la aplicación sistemática de los dos dispositivos electorales introducidos en la reforma de 1996: las primarias y el balotaje.

Dado que el Dr. Garcé menciona en esa columna un libro de mi autoría y me atribuye un diagnóstico sobre los efectos polarizadores del recurso al balotaje para la designación del titular del mandato presidencial, me considero convocado a participar en el debate propuesto. Ante todo, comienzo por destacar que incluyo al Dr. Garcé en el círculo selecto de las personas de mi estima preferencial y que le agradezco que haya traído a colación mi libro y mis opiniones. Con todo, mis primeros aportes a esta convocatoria de debate se centran en señalar dos tipos de discrepancias con las afirmaciones contenidas en su columna.

Por lo pronto, no puedo dejar pasar un par de malentendidos en los que incurre el Dr. Garcé en su lectura de mi escrito. En segundo lugar, me propongo argumentar que no considero apropiado ni rendidor el tipo de análisis consecuencialista que él aplica a los dispositivos electorales señalados. Más precisamente, creo que el error en que incurre al atribuirme determinados diagnósticos acerca de los resultados del balotaje se originan en que da por supuesto que yo comparto y practico en mi obra ese tipo de análisis y de evaluaciones. También supone que mis argumentos se aplican a todos los casos en los que se recurre al dispositivo del balotaje.

Ambos supuestos son erróneos. Por un lado, mi análisis estaba específicamente referido a los argumentos que manejaron en nuestro medio los impulsores de dicho recurso, a sus planteos en torno a aspectos estrictamente normativos y, en particular, a las cuestiones de legitimación de la autoridad democrática. Por otro lado, me inclino a pensar que ese tipo de abordajes comparativos sobre las consecuencias de su aplicación para resolver problemas de estabilidad institucional y de gobernabilidad de los sistemas políticos no permiten fundar conclusiones valederas sobre su presunta eficiencia. Resultan muy diferentes las ingenierías institucionales aplicadas en los distintos casos, así como sus respectivos contextos de aplicación, las trayectorias recorridas, etc., de modo que solo cabe esperar una dispersión irreductible y una casuística interminable.