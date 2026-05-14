El Día de los Abogados

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Las distintas profesiones liberares u oficios tienen en los diferentes países su día. En el caso de los abogados, durante muchos años, ese día fue en el mes de diciembre, mes en el que se celebra la fecha del escribano, del médico y de otras profesiones y, en los hechos, algunos abogados son saludados por “su día”, en el mes de diciembre y algunos colegios de abogados del interior del país también lo celebran durante dicho mes.

Tratándose de abogados, es importante ir a las fuentes y a las normas, y así la Ley 19.743 del 9 de abril de 2019 declara el 9 de mayo de cada año como el Día del Abogado, conmemorando la fundación del Colegio de Abogados del Uruguay, que tuvo lugar el 9 de mayo de 1929.

El primer presidente del Colegio de Abogados del Uruguay fue el Dr. José Irureta Goyena, destacado penalista y profesor, decano de la Facultad de Derecho, presidente de la Corte Electoral, autor del Código Penal de nuestro país del año 1934 y empresario rural de gran trascendencia. Dicho rol fue ocupado por muy destacados colegas, que acompañados por los distintos integrantes del directorio, miembros del Tribunal de Honor y de la Comisión Fiscal, junto con los funcionarios de la institución, han realizado un gran trabajo.

Tiene entre sus objetivos estimular el espíritu de unión y solidaridad gremiales, mantener vivo el culto a la justicia, propugnar por el mejoramiento de la organización judicial y administrativa y por el respeto de los principios esenciales de la Constitución, propiciar el perfeccionamiento del orden jurídico, velar por el estricto cumplimiento de los deberes que la ética profesional impone, defender los derechos e intereses de la profesión de abogados, organizar ciclos de conferencias sobre temas de interés gremial y general, asistir y orientar a los abogados recién egresados en todos los problemas que plantee el ejercicio profesional, dictando, por ejemplo, cursos o conferencias para posgraduados.

El Colegio siempre estuvo “vivo” y tuvo su importancia, estuvo ubicado durante muchos años en 18 de Julio 1006, 4º piso, pero me animo a decir que enclavado en su nueva sede de Julio Herrera y Obes 1418, Montevideo, muy moderna y funcional, la institución que hoy preside el Dr. Florencio Macedo (representante de la lista 1), acompañado en el directorio por representantes de dicha agrupación y de las listas 11 y 33, ya tiene una importancia mucho mayor que en el pasado e incluso podría llegar a tener una trascendencia y visibilidad mayor a la actual. Además del trabajo del directorio, merece destaque la tarea de la coordinadora ejecutiva, Graciela Sobczyk, y cada una de las personas que se desempeñan en la institución.

Funcionan en la órbita del mismo más de 20 comisiones de las más diversas disciplinas del derecho, y cualquier asociado que manifieste interés en participar puede formar parte de las mismas.

La cuota mensual del Colegio de Abogados del Uruguay no supera los 500 pesos mensuales, los abogados recién recibidos durante el primer año pagan una módica cuota de 100 pesos y al segundo año la mitad de la cuota, recién al tercer año pagan la cuota entera. Pueden empezar a formar parte de la bolsa de trabajo que administra el Colegio, teniendo en cuenta que son muy frecuentes los llamados que recibe la institución de personas que solicitan se les recomiende un abogado.

El socio puede tener acceso a la biblioteca del Colegio y utilizar la sala de reuniones de la institución, participar de los cursos de formación, sumado a que puede contar con descuentos en cursos prestados por las distintas facultades (públicas y privadas) y en comercios de los más diversos rubros, tanto en Montevideo como en ciudades del interior.

Cuando se piensa en abogados, normalmente lo primero que viene a la cabeza de los individuos son los juicios, y allí están los abogados como operadores de primera línea del Poder Judicial, en calidad de letrados patrocinantes privados, jueces, defensores, fiscales y demás operadores, pero a veces no se repara en el Poder Legislativo, donde lo primordial es la aprobación de distinto tipo de leyes, los parlamentarios son legisladores, lawmakers, y tanto los que son abogados como los que no lo son cuentan con abogados como asesores.

Mirando al propio Poder Ejecutivo, desde el retorno a la democracia en 1985, cuatro presidentes de la República completaron sus estudios de Abogacía (Julio Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera, Jorge Batlle y Luis Lacalle Pou), secretarios y prosecretarios de la Presidencia, así como un importante número de ministros de Estado.

En la actualidad, se debate en nuestro país la creación o no de un ministerio de justicia, la inserción internacional, la inteligencia artificial (IA), el ciberdelito, la materia migratoria y tantos otros temas en los que los abogados cumplen y cumplirán un rol fundamental. En lo que respecta a la IA, vale mencionar que pueden ser suplidas las tareas de tipo operativo que desarrollamos los letrados, pero la dimensión humana, la ética y lo vinculado a la responsabilidad profesional nunca podrán ser sustituidos.

Tenemos un Colegio pujante y lo puede ser aún más, y para ello también es muy importante el relacionamiento con las distintas facultades de Derecho, el convencimiento de los letrados de que a través de su Colegio pueden ser aún mejores e incidir en el mismo y en los distintos aspectos del quehacer nacional, asociándose, participando en las comisiones y en algunas de las tres listas existentes, buscando honrar la profesión y teniendo en cuenta que ese señor o esa señora que concurre a un abogado merece recibir un servicio de calidad tanto en lo técnico como en lo humano.

Tal como ocurre anualmente, el Colegio de Abogados del Uruguay homenajeó a los socios con 25 y 50 años de recibidos y celebró el Día del Abogado, lo que tuvo lugar en su sede este miércoles 13 de mayo.

Feliz Día del Abogado; feliz cumpleaños, querido Colegio de Abogados del Uruguay.

Dr. Luis de la Fuente Abdala

Abogado, socio e integrante de las comisiones de Cultura y Derecho Agrario del CAU.