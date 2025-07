El “diálogo social”

En oposición a esa ley el PIT-CNT inició la recolección de firmas para someter a plebiscito una reforma de la Constitución que se realizaría en ocasión de las elecciones nacionales de octubre de 2024.

Esa iniciativa fue apoyada por los partidos Comunista y Socialista y por facciones radicalizadas menores del FA. Se produjo así un enfrentamiento sobre el apoyo al plebiscito dentro del FA. Mujica opinó contra la iniciativa del PIT-CNT. También lo hizo el actual presidente de la República, Yamandú Orsi; un grupo de 111 profesionales universitarios publicaron su rechazo a la iniciativa, entre los que estaba el actual ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; y otros reconocidos dirigentes que habían ocupado cargos en gobiernos del FA, como el actual intendente Mario Bergara.

Por su parte el FA dejó en libertad de acción a sus votantes. Fue esa una posición de indefinición que no se condecía ni con el hecho de tratarse del partido mayoritario ni con la entidad que tenía el asunto en cuestión.

Realizado el acto eleccionario de octubre de 2024 resultó que quienes votaron a favor del plebiscito no alcanzaron el 40% del total de votos emitidos. Asimismo, resultó que el FA recibió casi 80.000 votos menos que los partidos que integraban la coalición republicana. Fue entonces que el PIT-CNT reclamó públicamente que se atendiera la voluntad del casi millón de votantes que apoyó el plebiscito. A esa posición se sumó Orsi, quien declaró, ya como candidato para la segunda vuelta, que si la ganaba contemplaría la voluntad de ese casi millón de votantes. No puede descartarse la posibilidad de que los 80.000 votos menos que obtuvo el FA en octubre de 2024 respondieran a simpatizantes de ese partido que no lo acompañaron debido a que no se había pronunciado a favor del plebiscito.

Un mes después, el resultado de la segunda vuelta arrojó una ventaja de 93.296 votos a favor de Orsi sobre Delgado. Es posible que el cambio de posición que tuvo Orsi con respecto a la ley de retiros y pensiones y su promesa de contemplar la voluntad de quienes perdieron en el plebiscito sea el real motivo de la instalación de este “diálogo social”.

La incógnita es si lograrán el apoyo parlamentario las “directrices” que emanen de este diálogo y que supongan la derogación de leyes vigentes que han sido ratificadas por la ciudadanía en el plebiscito realizado recientemente.

Es previsible que el FA brinde su apoyo a esa derogación. Ya lo hizo cuando, por ley, derogó la de caducidad, pese a que había sido ratificada en un referéndum y 20 años después se mantuvo esa ratificación en un plebiscito.

Pese a ello, la falta de mayoría en la Cámara de Representantes puede frustrar ese intento. Se ha especulado con que Cabildo Abierto, al haber integrado la comisión ejecutiva del diálogo, podría prestar sus votos.

No es creíble esa posibilidad. Cabildo Abierto siempre se opuso a que se vulnerara la voluntad ciudadana expresada en ejercicio de la democracia directa.

Gral. Cr. Guillermo Ramírez