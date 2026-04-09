El dragado a 34 pies

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Recientemente, hemos asistido a un nuevo capítulo del voluntarismo político con el anuncio del exintendente Lafluf sobre un posible dragado del río Uruguay a 34 pies. Hay que detenerse y confrontar este relato con la realidad técnica y económica, para evitar que se sigan alimentando expectativas infundadas en la población de Fray Bentos mediante promesas que, a la luz de los datos, resultan inviables.

Proponer un dragado de apertura y mantenimiento a 34 pies es, hoy por hoy, una fantasía política insostenible financieramente. Un proyecto de esta magnitud solo se justifica si el ahorro en transporte terrestre compensa con creces los astronómicos costos de dragado e infraestructura portuaria. Lo lógico y responsable sería plantear una profundización gradual.

Una meta razonable sería alcanzar los 26 pies de calado efectivo hasta Concepción del Uruguay (3 pies más que la actualidad). Solo mediante este escalonamiento se podría evaluar si los flujos de carga justifican la inversión, en lugar de hipotecar recursos en un proyecto de 34 pies que no resiste un análisis de economía portuaria costo-beneficio serio.

El muelle de ultramar está diseñado para un calado efectivo de 31 pies (con margen bajo quilla). Exceder esa profundidad no solo es innecesario para la estructura actual, sino que requeriría obras de refuerzo masivas y absolutamente cuantiosas.

El muelle de cabotaje está diseñado para 24 pies, cualquier promesa por encima de esto ignora la ingeniería básica del puerto.

Es una irresponsabilidad hablar de dragado profundo cuando el muelle de cabotaje sufre de una gran desidia y tiene muy poco mantenimiento. El equipamiento para granos es hoy poco más que piezas de museo, con una capacidad de transferencia que nos deja fuera de cualquier estándar moderno de competitividad. Sin inversión real en infraestructura y maquinaria, gestión comercial, competitividad, eficiencia y demás componentes del negocio marítimo y portuario, el río puede tener 100 pies de profundidad, pero el puerto seguirá siendo ineficiente.

Basta de generar expectativas de “megaobras” mientras la infraestructura real se cae a pedazos por falta de inversión y gestión operativa. La política portuaria debe basarse en datos objetivos, no en titulares de prensa. Antes de soñar con los 34 pies, se debe invertir y potenciar lo que tenemos, asegurar la operatividad real de los muelles y buscar una profundidad que el bolsillo del país y la estructura de nuestros puertos puedan soportar.

Dra. Silvia Etchebarne Vivian