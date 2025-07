El ejemplo de la Utec

Tuve el privilegio de ser estudiante de la Licenciatura en Tecnologías de la Información en el año 2020, en plena pandemia. En aquel entonces, acceder a una formación universitaria de alto nivel desde el interior del país no era un privilegio reservado a unos pocos: era el fruto de una política pública que comenzaba a consolidarse articulando saberes técnicos con desarrollo territorial. Por razones personales que no vienen al caso detallar, no pude culminar ese proceso. Sin embargo, la experiencia dejó una huella profunda.