El escenario marítimo y portuario

El presidente Orsi incurrió en errores por omisión porque, transcurridos más de 100 días de asumido el gobierno, todavía no ha designado al comandante en jefe de la Armada, que es fundamental en la protección de nuestros intereses marítimos y fluviales , porque aún no ha designado al capitán del Puerto de Montevideo, que es el que tiene a su cargo lo esencial de su operativa, porque no ha designado a los integrantes de la delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, que cumple un rol muy importante en la administración de los recursos ictícolas, y tampoco ha designado a nuestros representantes ante los organismos de la hidrovía Paraguay-Paraná.