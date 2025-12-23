El Estado de derecho

Sr. director:

En el debate sobre cómo una sociedad democrática procesa su pasado reciente, los procesos judiciales por los que se mantiene privados de libertad a militares, policías y civiles de edad muy avanzada por hechos ocurridos hace más de medio siglo plantean no solo interrogantes jurídicas, sino también una profunda inquietud humana sobre la coherencia y el sentido último del Estado de derecho.

Cabe recordar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado tuvo, en los hechos, el efecto de una amnistía y que, más allá de las valoraciones políticas actuales, fue ratificada en dos oportunidades por la ciudadanía mediante mecanismos de democracia directa. Ese pronunciamiento soberano estableció el marco jurídico dentro del cual la sociedad uruguaya decidió cerrar una etapa. La posterior alteración de ese marco por vías interpretativas ha generado, con el paso del tiempo, una sensación de reglas cambiantes que erosiona la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones.

En este contexto, corresponde una aclaración fundamental: las personas actualmente privadas de libertad no están siendo juzgadas por delitos de lesa humanidad, sino por delitos comunes, conforme a figuras previstas en el Código Penal vigente al momento de los hechos. Sin embargo, en el discurso público se las presenta reiteradamente como responsables de crímenes de lesa humanidad, lo que contribuye a una mirada simplificadora que diluye la responsabilidad individual y facilita juicios morales colectivos antes que evaluaciones jurídicas concretas.

A ello se suma un aspecto especialmente sensible: la utilización extensiva de detenciones preventivas y la existencia de sentencias basadas casi exclusivamente en testimonios, muchas veces provenientes de personas directamente interesadas en el resultado del proceso. Con el paso de los años, se ha comprobado que algunos de esos testimonios fueron falsos o gravemente inconsistentes, hechos reconocidos públicamente por figuras políticas relevantes de todos los partidos. No obstante, para quienes llevan años privados de libertad, el daño ya está hecho y el tiempo perdido es irrecuperable.