El funcionamiento del Partido Nacional

Ya que es inminente este desenlace, en cuanto al llamado a la Convención Nacional, y que ahí, o desde ahí, se pretendan resolver estos temas es que escribo estas líneas con la única intención de intentar dar la visión de uno de sus militantes y con la esperanza de que, en alguna instancia, pudiera ser valorada.

Para eso me tomaré el atrevimiento de sugerir algunos cambios de funcionamiento que creo pueden resultar beneficiosos para el partido. Pertenezco al departamento de Canelones y es desde allí, con sus particularidades, desde donde surgen mis apreciaciones.

En nuestro departamento contamos con 32 municipios, que entiendo podrían ser una buena base para desarrollar los espacios desde donde el Partido Nacional se instale en territorio y promueva no solo políticas locales, sino también la mejora y el poder de masificar su comunicación con la militancia, lo que también entiendo puede ser replicado hacia el resto del país.

También en esta etapa podrían desarrollarse, en esas “seccionales”, los distintos encuentros para analizar desde las bases los motivos que generaron el desenlace de noviembre de 2024. Creo que es este uno de los principales problemas, quizás el principal, que hoy tiene el partido en su funcionamiento, que, además de restarle vitalidad, lo desestimula para lograr lo que debería ser nuestra mayor preocupación, crear el crecimiento indispensable, el que, a mi criterio, está antes de intentar cualquier otro plan posible.

El principal poder del Partido Nacional radica en sus bases, creo que las recientes elecciones lo demuestran, pero insólitamente, una y otra vez son soslayadas.

Como tantos militantes, tengo muchas cosas más sobre las que opinar, sobre la reformulación del período electoral, la Coalición Republicana en lo departamental o en lo nacional, etc., pero para que no sea muy extenso, intentaré en otras oportunidades que se me permita, como en tantas oportunidades, publicar mis opiniones para amplificar mis inquietudes.

Jorge Regueira Hirigoyen