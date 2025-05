EL gobierno y la Armada Nacional

A partir de marzo, después de tres meses de conocida la victoria electoral del partido de gobierno y haber transcurrido otros casi tres meses de la asunción de la actual administración el 1 de marzo, la Armada aún no tiene nadie al frente de la institución. Solo un encargado para tramitar asuntos administrativos, cuya permanencia como “encargado de despacho” no tiene sustento legal y más cuando la permanencia se extiende por tanto tiempo y no fue designado por resolución como interino en forma excepcional mientras no se nombre el titular. Tampoco corresponde por ley la sucesión de mando en forma accidental, pues el supuesto encargado de despacho no está en orden de sucesión por ser del cuerpo de Prefectura.