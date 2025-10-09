El legado de Rivera

Sr. director:
La Agrupación Nacional Pachequismo Siglo XXI, del Partido Colorado, manifiesta su más profundo repudio a las tendenciosas declaraciones realizadas en el día de ayer por la señora vicepresidente Carolina Cosse en relación con los festejos del Día del Patrimonio. En dichas declaraciones realiza un solapado y artero agravio a la figura de don Fructuoso Rivera, constructor fundamental de la independencia nacional y primer presidente constitucional. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso inclaudicable de proteger el legado de Fructuoso Rivera, pilar de nuestra patria, contra cualquier intento de distorsión o agravio, defendiendo con firmeza la verdad histórica y la tradición gloriosa del Partido Colorado.
Ricardo Alba (secretario general) y Elizabeth Gómez (presidenta)