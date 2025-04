El liderazgo de Orsi

Tengo la impresión, todavía no muy bien fundamentada, de que Orsi, con su modito suave y minimalista, va a lograr imponer su liderazgo de contenido socialdemócrata por sobre los relictos del marxismo-leninismo que todavía quedan en el Frente.

Los sectores del Frente que todavía tienen una estrategia revolucionaria a largo plazo, siempre buscaron un candidato a presidente que fuera popular y moderado, pero que pudieran manejar. Les fracasó con Seregni y les fracasó con Vázquez porque tenían su fuerte personalidad propia, y les fracasó con Mujica porque era de origen blanco liberal y en la cárcel dejó de ser revolucionario. Ahora creo que con Orsi les va a fracasar también: varios de los nuevos ministros, por ejemplo, Caggiani, hablan seriamente del desarrollo económico, de que si no crece la torta, nada se puede repartir, de que si el PBI no crece varios años seguidos al 4% o 5% esto no tiene arreglo, y que para ello se necesitan varios miles de millones de dólares en inversiones: nacionales, extranjeras, del Estado y privadas. Esto significa cuidar a los malla oro, cuidar a las empresas para que ganen mucha plata, y después darles una parte a los comedidos burócratas para que la repartan un poco.