El Ministerio de Desarrollo Social

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Se asume que la pobreza no es simplemente un déficit de dinero, centrarnos en eso es restar trascendencia a otras dimensiones esenciales para el desarrollo humano (Manes, Facundo y Niro, Mateo. 2018. El cerebro del futuro. Grupo Editorial Planeta S.A.I.C., pág.407). Las personas más pobres están expuestas a una falta de recursos de muchos tipos: educativos, nutricionales, de ocio. Todo ello supone un obstáculo para el desarrollo cerebral, siendo un lastre para el rendimiento cognitivo.

En los últimos años, la investigación sobre el cerebro se ha dedicado a estudiar el efecto que tiene el ambiente sobre él. Se ha encontrado que la mayor estimulación social e intelectual produce cambios estructurales y funcionales en el cerebro. Lo contrario también es válido, la pobreza cambia el cerebro, las carencias socioeconómicas se reflejan en el comportamiento y en la cognición. Varios factores que actúan conjuntamente (nutrición, estrés, carencia de libros y juguetes, cantidad y calidad de la educación, toxicidad ambiental, etcétera) son el obstáculo para un correcto desarrollo cognitivo. Los niños de ambientes desfavorecidos generalmente alcanzan peores desempeños en la escuela por la peor alimentación, el estrés crónico del ambiente familiar o la falta de atención de sus progenitores. El cerebro infantil es más sensible a los factores externos, el desarrollo cerebral se condiciona por el bajo nivel socioeconómico. El lenguaje es una de las capacidades más relacionadas con el nivel socioeconómico en la infancia. La investigación señala menor especialización en las áreas cerebrales de estos niños. La memoria se restringe por un hipocampo más pequeño y sufren alteraciones en el procesamiento emocional, aprendizaje y motivación por menos tamaño y desarrollo de la amígdala.

También se ven alteradas sus funciones ejecutivas (toma de decisiones, planificación, etcétera) por un menor desarrollo de las áreas cerebrales implicadas.

Lo socioeconómico impacta en los niños y se traslada a la adultez. También se encuentran algunos efectos que impactan en los adultos, independientemente de la infancia que tuvieron. Un estudio publicado en la revista Science encontró que el estado de preocupación crónico por lo económico afecta el rendimiento cognitivo de manera concreta en las funciones ejecutivas. Las personas con una mayor preocupación económica por restricción de dinero mostraron peor capacidad para inhibir respuestas inadecuadas, seleccionar las mejores y mantener la información relevante.

Durante la estadía en el vientre materno y la lactancia se produce el crecimiento más importante del cerebro humano, que llegará a su madurez durante la segunda década de vida. Sin una buena nutrición y un estímulo afectivo y cognitivo, el cerebro se vuelve débil y vulnerable. El cerebro se encuentra afectado por lo que comemos

(Manes, Facundo y Niro, Mateo. 2021. Ser humanos. Grupo Editorial Planeta. S.A.I.C. Pág. 429). Experimentos con comidas altas en grasas (hamburguesas y papas fritas) mostraron menor rendimiento de memoria y agilidad mental comparado con frutas y vegetales, granos y bajo consumo de carne (Ibidem). La malnutrición y la desnutrición se asocian con alteraciones cerebrales, e impacto cognitivo. La salud neuronal protege al organismo de trastornos como la depresión, la bipolaridad, etcétera; si se pretende mantener el cerebro infantil en buen estado, se debe ser consciente que aquello que se come (o no se come) es un buen punto de partida (Ibidem).

Los primeros años de vida son invaluables para reducir el impacto de la pobreza en el desarrollo humano. Algunos de estos aspectos se modifican con intervenciones que tengan en cuenta al individuo y su entorno particular, y nunca se consideran tarde para ser revertidas (Manes, Facundo y Niro, Mateo. 2018. Op. Cit., pág. 409). Para combatir la pobreza es necesario considerar toda su complejidad. Entender esto ayuda a explicar por qué el fracaso de algunas intervenciones. Los programas de mayor éxito consideran la multidimensionalidad de la pobreza y por tanto combinan estratégicamente acciones para el desarrollo de la primera infancia, la nutrición temprana, la salud, la educación de calidad, la vivienda, la infraestructura y los servicios.

“Lo que no se mide no se administra”. Peter Drucker

“Mi hermana fue voluntaria del padre Cacho. Ella siempre me recordaba que el padre Cacho les pedía siempre a sus voluntarios que no les dieran dinero a la gente que ayudaban, que ese remedio era peor que la enfermedad”.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) es la secretaría de Estado encargada de proponer y de generar políticas nacionales en materia de desarrollo social ante la emergencia social y los contextos de vulnerabilidad social y económica en Uruguay. Fue creado el 21 de marzo de 2005, mediante la Ley de Urgencia 17.866. El Mides tiene entonces 21 años. El personal del ministerio asciende a 1.700 personas y el presupuesto asignado para el año 2026 asciende a 894 millones de dólares, priorizando las áreas de transferencias monetarias, primera infancia y atención a personas en situación de calle

En esos años de actividad seguramente tendrán registros de lo actuado. Me pregunto:

¿cuántas familias asistieron por razones de pobreza, número de personas totales?, ¿cuántas familias o personas de las asistidas consideran que superaron su situación de emergencia social?, ¿qué estrategias ha utilizado para mejorar los contextos de vulnerabilidad social? De todas las estrategias utilizadas en dicha labor, ¿cuál consideran la más efectiva en lograr su propósito? ¡Cuáles fueron los programas efectivos que sacaron de la pobreza a esas personas?

El partido de gobierno siempre ha designado para liderar al Mides a políticos devotos del materialismo dialéctico que reducen la historia universal a un sórdido problema económico. No extraña entonces que la solución que propone el gobierno para reducir la pobreza de los niños que viven en hogares carenciados sea dar dinero (transferencias monetarias) a sus progenitores.

Eso lo puede hacer perfectamente la red de cobranzas, ¿para qué se tiene el Mides?

Se propone cerrar el Mides. Crear un GACH (Grupo Asesor Científico Honorario) que realice un análisis de la pobreza en el Uruguay, con propuestas para su desaparición. Licitar cada una de los programas propuestos a organizaciones que demuestren solvencia de procedimientos.

Rafael Rubio