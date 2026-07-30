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    Viajes de Cosse a la ONU en Nueva York sin difusión en web del Parlamento y redes

    Fuentes parlamentarias señalaron a Búsqueda que los legisladores reciben muchas críticas en redes sociales cada vez que realizan viajes al exterior costeados por el Estado, lo que ha llevado a que algunos opten por no difundirlos; en el entorno de la vicepresidenta aseguraron que no se publican todas sus actividades

    Carolina Cosse en la ONU

    Carolina Cosse en la ONU

    FOTO

    Kiara Worth
    Búsqueda | Victoria Fernández
    Por Victoria Fernández

    La vicepresidenta Carolina Cosse estuvo dos veces este año en Nueva York para participar de eventos en Naciones Unidas. Los viajes y su agenda en la ciudad norteamericana, que incluyó discursos en el organismo internacional y reuniones con autoridades y con uruguayos que viven allí, no se difundieron en sus redes sociales ni en el sitio web del Parlamento, donde habitualmente se informan sus actividades.

    Ante la consulta de Búsqueda sobre su agenda en la ciudad norteamericana, fuentes de su entorno detallaron que, en su último viaje, realizado en julio, participó del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y en la reunión anual de la Unión Interparlamentaria (UIP). Además, estuvo en la presentación del informe nacional voluntario de Uruguay sobre los avances en los objetivos de desarrollo sostenible fijados en la Agenda 2030. En cuanto a la ausencia de publicaciones sobre sus actividades en Nueva York, aseguraron que “no toda la agenda de la vicepresidencia sale en sus redes”.

    En tanto, fuentes parlamentarias señalaron a Búsqueda que los legisladores reciben muchas críticas en redes sociales cada vez que realizan viajes al exterior costeados por el Estado, lo que ha llevado a que algunos opten por no difundirlos en sus cuentas. Los viajes de parlamentarios y de otros jerarcas del gobierno han estado en el foco del escrutinio, tanto en redes sociales como en informes periodísticos.

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    Una resolución de la Secretaría del Senado del 2 de julio autorizó la compra directa de dos pasajes aéreos a Nueva York —para la vicepresidenta Cosse y la funcionaria Carina Galvalisi, secretaria del Grupo Parlamentario Uruguayo ante la UIP— a la empresa Viacont, “dada la premura de los plazos y la baja disponibilidad de lugares en los vuelos seleccionados”. Ambos pasajes costaron US$ 5.710, mientras que se abonaron por viáticos US$ 4.320 a Cosse y US$ 3.600 a Galvalisi por cinco días de misión.

    El 19 de diciembre de 2025, la Secretaría aprobó la compra de tres pasajes a Nueva York, tras realizar un llamado a precios, a la empresa Viajes Buemes por un valor de US$ 7.843. Viajaron Cosse, Galvalisi y el senador frenteamplista Daniel Caggiani para asistir a la Audiencia Parlamentaria Anual en las Naciones Unidas organizada por la Unión Interparlamentaria, realizada los días 12 y 13 de febrero. Percibieron viáticos por US$ 5.112 (seis días), US$ 4.260 (seis días) y US$ 3.408 (cuatro días), respectivamente.

    Cosse: “He sido objeto de diversas hostilidades”

    Durante el viaje de febrero a Naciones Unidas, Cosse fue entrevistada en el ciclo En conversación con, de la Unión Interparlamentaria. Consultada sobre si experimentó violencia política durante su carrera, dijo: “Como muchas otras personas, he sido objetivo de diversas hostilidades, en varios aspectos en la política, y, como todas las mujeres, también objeto de rendir examen todos los días sobre lo que hacemos”. Agregó que esa “hostilidad generalizada actúa como una barrera de entrada para la participación de mujeres jóvenes en la política”.

    Por otra parte, se definió como “una vecina común y corriente de Montevideo”: “Barro la vereda y voy al súper a hacer las compras y personas de todas las filiaciones políticas interactúan conmigo”, dijo la vicepresidenta, para destacar la buena “convivencia” en la comunidad uruguaya.

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