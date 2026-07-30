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    El Frente Amplio le pedirá información al gobierno sobre la negociación con Estados Unidos por deportados cubanos

    Uruguay planteó a la administración Trump que, si se alcanza un acuerdo, deben seguirse criterios “humanitarios” para la elección de los involucrados

    Yamandú Orsi (de espaldas) Mario Lubetkin, Alejandro Sánchez durante la visita del viceprimer ministro de China a Uruguay, en la Residencia de Suarez y Reyes en Montevideo, noviembre de 2025.

    Yamandú Orsi (de espaldas) Mario Lubetkin, Alejandro Sánchez durante la visita del viceprimer ministro de China a Uruguay, en la Residencia de Suarez y Reyes en Montevideo, noviembre de 2025.

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    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    A pedido de Estados Unidos (EE.UU.) Uruguay evalúa la posibilidad de recibir ciudadanos cubanos que ese país deporte en el marco de su política migratoria restrictiva. En las conversaciones, que pueden abrirle un flanco político al gobierno, los representantes uruguayos plantearon como una de las condiciones que la elección de los migrantes enviados al país no sea “al barrer”, sino que responda a criterios “humanitarios”, dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno.

    La noticia sobre las negociaciones, publicada este miércoles por The New York Times, tomó por sorpresa a los integrantes de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa). Ese grupo tuvo su reunión semanal este miércoles, pero no discutió el tema en profundidad. Resolvió pedir información sobre el asunto a la Cancillería, dijeron a Búsqueda participantes en el encuentro.

    Las negociaciones entre los dos países llevan varios meses y se enmarcan en el diálogo bilateral, explicaron los informantes. Uno de los intercambios sobre el tema ocurrió a fines de mayo, durante una reunión que el canciller Mario Lubetkin mantuvo con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak. Ambos coincidieron en Panamá para participar en la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y aprovecharon la instancia para mantener un encuentro bilateral.

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    “Hay un diálogo sobre ese tema desde hace muchos meses, pero aún no hay nada concreto. Son las mismas conversaciones que mantiene Estados Unidos con muchos países de América Latina y el Caribe, con algunos de los cuales ha llegado a acuerdos”, transmitió el Ministerio de Relaciones Exteriores.

    Desde que ocupó la Casa Blanca por segunda vez, Donald Trump ha implementado una política antinmigración que incluye aumentar el ritmo de deportaciones. Una de las dificultades que encontró su administración es encontrar un destino para esas personas. La cárcel de máxima seguridad de Nayib Bukele ha sido el destino de algunos presuntos criminales, mientras que otras personas fueron enviadas a sus países de origen o a terceros destinos.

    Fuentes del gobierno recordaron a Búsqueda que México, cuyo gobierno es de izquierda, aceptó en el pasado recibir deportados de nacionalidad cubana.

    El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, declaró a El Observador el miércoles que “hasta el momento no hay ningún acuerdo específico”. Aseguró que no es el único tema de la agenda bilateral y, a modo de ejemplo, mencionó que se conversa sobre la visa que deben conseguir los uruguayos para viajar a EE.UU.

    “Lo que está sucediendo, independientemente de las opiniones que tenga cada uno, es que hay personas (a las) que las deportan a África y eso les genera una desconexión enorme con sus familias”, dijo. Añadió que Uruguay planteó que para aceptar debe haber claridad sobre algunos aspectos, como los antecedentes penales que tengan los candidatos a ser recibidos.

    “Uruguay siempre ha sido un país abierto a la inmigración”, subrayó Sánchez. “El tema es esta cuestión que tiene Estados Unidos con ciertos acuerdos y la forma que tiene de deportar, que son temas delicados en la conversación bilateral”.

    El jerarca aclaró que considera que la política migratoria de Trump es “discriminatoria” y Uruguay no la comparte.

    El artículo de The New York Times informó que el acuerdo que se discute no mencionaría la nacionalidad de los potenciales deportados, aunque estaba claro en la discusión que se trata de cubanos, el gobierno de Orsi planteó que uno de los criterios de selección podría incluir la posibilidad de reunificar familias cubanas.

    Uruguay ha recibido un importante flujo migratorio proveniente de Cuba en los últimos años. Entre enero y diciembre de 2025 el país recibió 16.536 solicitudes de asilo, casi 7.000 más que el año anterior. De los nuevos pedidos, 14.486 correspondieron a cubanos que llegaron al país, casi el doble que en 2024 (7.413), según un informe elaborado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur, por sus siglas en inglés).

    Donald Trump junto al secretario de Estado Marco Rubio, responde a una pregunta de los medios de comunicación mientras se dirige a abordar el helicóptero presidencial Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, el 20 de marzo de 2026.

    Donald Trump junto al secretario de Estado Marco Rubio, responde a una pregunta de los medios de comunicación mientras se dirige a abordar el helicóptero presidencial Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, el 20 de marzo de 2026.

    Las señales hacia la administración Trump

    Las negociaciones con EE.UU. pueden abrirle un nuevo flanco interno al gobierno. El integrante de la Carifa en representación del Nuevo Espacio, escribió en su cuenta de Facebook que hablar de “diálogo abierto” es un “lindo eufemismo para definir la política exterior del gobierno uruguayo consumando su entrega y claudicación total frente al Imperio Yankee y el régimen de Trump”.

    Desde la visita del presidente Orsi a un portaviones hasta la presencia del embajador de Uruguay en un evento sobre el “terrorismo de izquierda”, las señales que ha dado el gobierno uruguayo a los norteamericanos han provocado malestar en el Frente Amplio y el PIT-CNT.

    El Frente Amplio es, además, muy crítico con la política de EE.UU. hacia Cuba. En febrero, el presidente de la coalición de izquierdas, Fernando Pereira, hizo referencia a la crisis que atraviesa la isla y que fue profundizada por la estrategia de la Casa Blanca. “El Frente Amplio no se calla, no se esconde, dice no”, afirmó el exsindicalista, refiriéndose a los movimientos estadounidenses para “imponer la ley del más fuerte para llevarse la riqueza de América Latina”.

    En el Poder Ejecutivo defienden la estrategia que busca mantener una buena relación con EE.UU., en particular en un contexto regional donde aliados políticos del Frente Amplio han perdido las elecciones.

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