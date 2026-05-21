El nuevo puerto de Singapur

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La prensa comenta hoy las características innovadoras del nuevo Puerto de Tuas en Singapur, donde un muro con cajones huecos de superhormigón permitirá el atraque y la operación automatizada de los mayores buques. No puedo dejar de recordar el proyecto que hicimos para OHL, hace 20 años, con nuestro equipo de Constructora Santa María, apoyados por los mejores ingenieros canadienses, holandeses y argentinos, con el que se ganó el concurso internacional para concesión, construcción, financiación y operación del Cerro Free Port en Punta Sayago. Concurso privado llamado por los propietarios coreanos de la secta Moon.

Vencidos ya los plazos de la confidencialidad contractual, creo importante hacer conocer la tramoya de gobiernos seudo progresistas, que no han escapado a la corrupción de otros países de nuestra región y nos condenan a seguir siendo subdesarrollados, cuando otros intereses prevalecen sobre los mejores intereses del país.

Lo que ahora se pregona como la más avanzada técnica innovadora en Singapur, ya la habíamos previsto en la construcción de grandes cajones de más de 20 metros de diámetro, que se construirían en los diques secos en la costa, se llevarían flotando con una flota de remolcadores al sitio para hundirlos en una base previamente dragada, sobre un pedraplén de piedra nivelado a precisión en el fondo frente a punta de Sayago. Estos cajones se rellenan de arena del dragado y de rocas partidas para hacer unos muelles superresistentes, donde pueden operar los camiones automáticos y las grúas automáticas de las más modernas terminales, para cargar y descargar buques en cuestión de horas.

No solo fue un honor ser distinguidos por OHL, entonces una gran concesionaria internacional de logística portuaria. El resultado del concurso internacional llamado para construir, financiar y operar la Terminal Cerro Free Port fue ganado con margen por OHL, en calidad del proyecto, en costos y en forma de financiación.

Pero hubo un problema inesperado: el coreano apoderado de los propietarios pidió US$ 10 millones para firmar el contrato. Horror, ni en Europa se acostumbra una coima por adelantado en ningún contrato de obra; y no aparecía el sentido de pedir algo cuando la oferta era insuperable, y estábamos presentando un proyecto innovador y ajustado de medida a las corrientes y al lecho del río frente al Cerro, muy ambiental al no necesitar dragado de mantenimiento. El conocimiento de la costa y la navegación costera es imprescindible, así fue como proyectamos después Puerto Capurro a la mitad de los costos previstos internacionalmente.

Pero el proyecto no se hizo, Montevideo perdió y seguirá siendo el segundo puerto del Plata frente a Buenos Aires. No habría equipos automáticos trasbordando las cargas de casi toda la hidrovía.

Recién después, cuando el gobierno de Vázquez compró Cerro Free Port por US$ 30 millones, instalaciones que nunca valieron más de US$ 5 millones, apareció la luz. La secta Moon tenía ya decidido irse del país, y en lugar de firmar un contrato a 30 años con OHL ganó menos, pero distribuyó lo que se necesitara para irse con su parte. Y asesores de la secta Moon fueron los que armaron la justificación de la compra para el Estado.

Vergüenza de los gobiernos que no nos defienden a los uruguayos.

Singapur es un ejemplo de país pequeño, pero que decide lo mejor para ellos, y atiende a la logística marina, que cada vez más exige seriedad y la mejor ingeniería para ser competitiva.

Ing. José M. Zorrilla