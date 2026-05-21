Negociar con Cardama

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Para dar solidez a las conclusiones a las que arribo en esta nota, y partiendo de la premisa de que los señores lectores no tienen por qué conocer mi extensa trayectoria, debo decir que me gradué de abogado hace 67 años y fui catedrático de Derecho Internacional Privado, Derecho Diplomático y Derecho Internacional Público de nuestra Facultad de Derecho y profesor de Derecho Internacional Marítimo y Portuario de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Fui, además, presidente de la delegación uruguaya a la primera Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado que tuvo lugar en Panamá en 1975 y vicepresidente de la segunda que tuvo lugar en Montevideo en 1979. También tuve el honor de integrar el equipo jurídico de nuestro país, en el caso Botnia, ante la Corte Internacional de Justicia e integré tribunales arbitrales tanto en nuestro país como en el extranjero.

1. El tentar la conciliación es un principio de base constitucional y legal que debe ser respetado (art. 255 de la Constitución y art. 293.1 del CGP).

2. Es frecuente entre abogados hacer referencia a dos aforismos, el que dice que “a veces se ganan los juicios que se pensaba que se iban a perder y se pierden los que se pensaba que se iban a ganar” y el otro que afirma que “más vale un mal arreglo que un buen pleito”.

3. Creo que esos aforismos pueden ser de recibo en el caso Cardama, porque todo el proceso de contratación con ese astillero español está plagado de errores (“horrores”) cometidos tanto por la administración anterior como por la actual, que no voy a detallar porque son de conocimiento público y porque, aún ganando el arbitraje, es difícil recuperar lo pagado y la eventual indemnización que correspondiera, porque Cardama carecería de los recursos a esos efectos.

Ante este estado de situación, ¿cuál debería ser el derrotero a seguir? En mi opinión, el de que las partes se sienten en una mesa de negociación y procuren llegar a acuerdos mediante recíprocas concesiones. Quizás una fórmula a considerar sería la de limitar el contrato a un solo OVP, controlar el seguimiento de las obras con técnicos que permanezcan en Vigo y establecer que los equipos tecnológicos, los motores, etc., etc. serían adquiridos por nuestro país a cuenta del precio que se acuerde con el astillero. En cuanto al segundo buque, en el caso de prosperar una solución conciliatoria como la que sugerimos, sería interesante evaluar la posibilidad de su construcción en un astillero próximo al de Cardama para facilitar el contralor conjunto de la ejecución de las obras de ambas naves.

Obviamente, deben existir otras alternativas de negociación que se examinarían cuando las partes comiencen a dialogar.

Dr. Edison González Lapeyre