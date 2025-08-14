El pasaporte uruguayo

Sr. director:

Como es público y notorio, el Ministerio de Interior y el de Relaciones Exteriores decidieron cambiar parte del pasaporte, omitiendo lugar de nacimiento. Como era obvio, algunos países no admiten la entrada de personas sin ese dato importante en su pasaporte.

Luego de muchas idas y venidas, las autoridades entendieron que había que volver al formato anterior del pasaporte, el cual sí traía el lugar de nacimiento; hasta ahí, todo bien. El problema viene después, para los más de 17.000 damnificados que, sin tener nada que ver en este gratuito lío que se compró el gobierno, deben resolver cómo hacen para que el sistema, léase Ministerio del Interior, les cambie el pasaporte.

La respuesta del Ministerio es, bueno, mande un mail con su pasaje (no lo pedían cuando se va a sacar o renovar el pasaporte), debe sacar de nuevo la partida de nacimiento y esperar a que lo llamen .

La verdad es que queda demostrado la total falta de respeto por el ciudadano común y, como casi siempre, el Estado omnipotente exigiendo trámites y más trámites, en vez de disculparse por el error cometido y subsanarlo de la manera más rápida y sin duplicar trámites y pagos que ya los hizo el ciudadano en cuestión.