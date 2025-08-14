  • Cotizaciones
    El pasaporte uruguayo

    Sr. director:

    Como es público y notorio, el Ministerio de Interior y el de Relaciones Exteriores decidieron cambiar parte del pasaporte, omitiendo lugar de nacimiento. Como era obvio, algunos países no admiten la entrada de personas sin ese dato importante en su pasaporte.

    Alberto Keresztes Kranjec

    Ruidos molestos en el Velódromo Municipal de Montevideo
    Dr. Carlos María Schroeder Gaastelumendi

    El proyecto de ley de eutanasia

    Luego de muchas idas y venidas, las autoridades entendieron que había que volver al formato anterior del pasaporte, el cual sí traía el lugar de nacimiento; hasta ahí, todo bien. El problema viene después, para los más de 17.000 damnificados que, sin tener nada que ver en este gratuito lío que se compró el gobierno, deben resolver cómo hacen para que el sistema, léase Ministerio del Interior, les cambie el pasaporte.

    La respuesta del Ministerio es, bueno, mande un mail con su pasaje (no lo pedían cuando se va a sacar o renovar el pasaporte), debe sacar de nuevo la partida de nacimiento y esperar a que lo llamen .

    La verdad es que queda demostrado la total falta de respeto por el ciudadano común y, como casi siempre, el Estado omnipotente exigiendo trámites y más trámites, en vez de disculparse por el error cometido y subsanarlo de la manera más rápida y sin duplicar trámites y pagos que ya los hizo el ciudadano en cuestión.

    Lo que el más mínimo sentido común indica es que alguien, con un mínimo de sensatez, diga sí, el Estado cometió un error, por tanto, lo vamos a subsanar sin más trámite y avisaremos a los damnificados para que vengan a cambiar su pasaporte, solo trayendo el que está sin el lugar de nacimiento, sin exigir ni documentos ya llevados ni pasajes ni nada. Perdón, capaz soy muy iluso o inocente, pero creo es lo que debería pasar.

    Muchas gracias.

    Marcos Batlle

    Interna blanca

    Aire Fresco, una agrupación nacionalista “en pausa”

    Por Federico Castillo
    Uruguay

    Gravamen a ganancias de dinero en el exterior permite corregir “discriminación” contra el ahorro nacional, dice diputado del MPP

    Por Redacción Búsqueda
    Charles Carrera

    Exsenador Charles Carrera denuncia a fiscal Ferrero por “corrupción” ante la Jutep

    Por Redacción Búsqueda
    Medios públicos

    Secan tomó declaración a periodista desvinculada de programa tras dichos sobre Gaza y analiza si hubo censura

    Por Redacción Búsqueda

