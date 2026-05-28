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En estos días se ha hablado mucho sobre los medicamentos de alto costo y los recursos de amparo para que el Estado financie tratamientos que haya prescrito un médico.

Todo país serio cuenta con procedimientos que permiten abordar este tema de manera adecuada, en procura del mejor resultado para la salud de la población y un uso racional de los recursos. Esto se logra mediante dos agencias complementarias: una agencia de vigilancia sanitaria (o regulatoria), encargada de garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos, y otra de evaluación de tecnologías sanitarias.

Por razones difíciles de comprender, Uruguay ha quedado rezagado en la implementación de estas agencias, lo que ha causado desorden e incoherencias en muchas decisiones. Sin embargo, corresponde destacar que la Ley de Presupuesto de 2025 (Ley 20.446, artículo 371) creó la Agencia de Vigilancia Sanitaria (Avisu), mientras que la Ley de Presupuesto de 2020 (Ley 19.924, artículo 403) creó la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Aetsu).

La forma correcta de manejar los medicamentos de alto costo es que la Avisu, tal como establece la ley de su creación, “garantizando la mayor celeridad para la evaluación y autorización de aquellos productos sanitarios ya aprobados por agencias internacionales de referencia”(como FDA o EMA), autorice la comercialización de productos disponibles en el mercado internacional. Es importante aclarar un aspecto que muchas veces se pasa por alto: lo que se aprueba es un producto con características precisas, que incluyen sus indicaciones, sus contraindicaciones, su evidencia clínica, los efectos adversos y demás condiciones de uso.