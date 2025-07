El proyecto de ley de eutanasia II

Lo legal tiene siempre un trasfondo ético. O debería tenerlo. Pero la ética no puede ser un asunto legal. La ética nace en el individuo (solo o libremente asociado). Pero no puede serle impuesta desde fuera. El proyecto echa por tierra un aspecto inveteradamente recogido por el juramento hipocrático: “No administraré veneno alguno, aunque se me inste y requiera al efecto”. O, en otra redacción: “Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo”. Intencionalidad que confirma que el imperativo hipocrático está siendo reemplazado por la mercantilización de la labor médica. El médico tenderá a ser, cada vez menos, un vocacional de la vida. Y, cada vez más, un engranaje asalariado de un sistema de salud disfuncional. No hay que olvidar aquí que el respeto a la vida y a la integridad de la persona —que en el proyecto se ataca— es una traba, sobre todo, a una indeseable duplicidad médica: el tratar diferencialmente a los pacientes según sus capacidades económicas, su prestigio social o hasta por el interés científico de su enfermedad.