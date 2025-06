El río no solo divide países, también separa visiones del mundo. Desde hace más de 40 años, el puerto de Fray Bentos —con sus condiciones naturales envidiables— ha sido una promesa incumplida. Hemos sido testigos durante cuatro décadas del paso de gobiernos de todos los colores: blancos, colorados, frenteamplistas, con discursos de desarrollo y con la reiterada palabra “potencial” en cada campaña. Pero seguimos sin concreciones reales. La razón no es solo económica ni técnica: es política, geoestratégica y, sobre todo, ideológica.

Tampoco es un detalle menor que el gobierno haya designado como vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) —luego del escándalo político que terminó en la destitución o ”renuncia” de la jerarca anterior— al exdiputado de Río Negro Tany Mendiondo, que dejó su banca “por una cuestión biológica”, en una movida que también tiene lectura política: colocar un cuadro propio fraybentino, al frente de un nodo que se supone estratégico de desarrollo logístico (El Observador, 2024).

Milei y Orsi: dos mundos en un mismo mapa. Si el dragado depende del acuerdo entre ambos países, cabe preguntarse cuán viable resulta en el contexto actual. Javier Milei gobierna Argentina bajo un ideario ultraliberal, admirador de la escuela austríaca de economía, contrario a toda intervención estatal.

En la vereda opuesta, Yamandú Orsi y el Frente Amplio promueven un modelo keynesiano, estatista, subido al estribo de Brasil con Lula da Silva —al decir de Pepe Mujica— y el progresismo regional (Mercosur, 2023). La distancia ideológica entre ambos mandatarios no es solo un matiz: es una grieta doctrinaria profunda.

La señal diplomática inicial ya fue contundente: Milei no asistió a la asunción de Orsi el 1º de marzo, un gesto que no pasó desapercibido en el tablero regional (El Observador, 2024). Peor aún, ya transcurridos más de tres meses de gestión, no se ha producido ni una sola reunión bilateral entre ambos mandatarios. Para un vínculo que debería ser cotidiano, confiado y estratégico, no es un buen comienzo.

Mientras Milei recorta con su motosierra instituciones, fondos, privatiza y desregula, Orsi apuesta a la inversión pública, al rol orientador del Estado y a la integración regional en clave social. Así, lo que debería ser un diálogo técnico entre dos países ribereños sobre niveles de profundidad del canal, se convierte en un diferendo político con implicancias diplomáticas.

Una oportunidad que no puede seguir esperando. En la anterior gestión presidencial de Lacalle Pou, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) anunció en 2023 que el gobierno nacional había iniciado un plan de modernización del puerto de Fray Bentos, que incluiría recuperación de infraestructura logística y el dragado del río, en el marco de una estrategia nacional de descentralización (OPP, 2025). Este anuncio formalizó una decisión clave y revalidó la centralidad del puerto como eslabón logístico del litoral oeste.

El Mercosur, por su parte, también ha identificado al sistema de puertos secundarios del Uruguay como parte de un mapa regional de conectividad aún subutilizado, con énfasis en la necesidad de inversiones coordinadas en infraestructura para mejorar la competitividad y reducir la desigualdad territorial (Mercosur, 2023).

Menos promesas, más hechos concretos. La reactivación del puerto de Fray Bentos no depende solo de la profundidad del canal, sino de la profundidad de la voluntad política. Hoy, esa voluntad parece atrapada en una grieta ideológica entre dos modelos incompatibles: uno que niega al Estado y otro que lo reivindica como motor del desarrollo. En ese conflicto de visiones, el puerto sigue esperando. Y con él, todo un departamento que hace décadas confía en promesas que siguen ancladas en el barro del río Uruguay.

