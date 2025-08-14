  • Cotizaciones
    jueves 14 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El sistema nacional integrado de salud

    Sr. director:

    Leé además

    Alberto Keresztes Kranjec

    Ruidos molestos en el Velódromo Municipal de Montevideo
    Dr. Carlos María Schroeder Gaastelumendi

    El proyecto de ley de eutanasia

    La Sra. ministra Lustemberg conoce muy bien lo que son políticas sociales fragmentadas. Lo vivió en carne propia desde el Instituo del Niño y Adolescente del Uruguay y logró una arquitectura legal que intentaba por lo menos enumerar las decenas de instituciones y políticas estatales públicas, privadas y del tercer sector que anuncian dedicar sus esfuerzos a la infancia y adolescencia en situación de pobreza. Salvo que los CAIF se siguen peleando con las escuelas de tiempo completo, y los jardines estatales tienen cada vez menos niños... Lástima que a pesar de votar por unanimidad la ley de articulación y complementariedad de la educación formal y no formal en el Parlamento, ni una sola iniciativa realista recorre los territorios este invierno crudo.

    Todos sabemos que las buenas ideas sin presupuesto quedan en sueños. Con respecto al tan mentado Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) que apoyé y apoyo como paso previo a salud para todos, ha retrocedido a salud para algunos. El SNIS dejó de ser un sistema, no es nacional, no está integrado y es de enfermedad. Desde 2012 no se incorpora al Plan Integral de Atención en Salud, plan que obliga a prestadores a brindar un programa completo y actualizado, ni una sola innovación. Es decir, lo brindan, pero a través de la medicina comercial de prestaciones que no forman parte de Fonasa: a un precio desregulado en dólares y en lo posible por transferencia, se opera una próstata, se realiza un RMN cardíaca, se realiza una uretroplastia o se aplica cualquier avance tecnológico o medicamentoso.

    Cuarenta y una instituciones de Asistencia Médica Privada de Profesionales (IAMPP) o mutuales y decenas de prestadores estatales siguen a capa y espada defendiendo sus territorios, sus rentas. Es lo que queremos, es la salud que queremos, es la salud primero. Existe honestidad intelectual para asumir que gran parte del mercado sanitario tiene la hegemonía y proliferan marcas fantasía de principios activos.

    ¿Es verdad, Olesker, que Ud. quiere cooperar y que lo quiere realizar sin tocar los presupuestos de sanidades militares, policiales, Seguros del Estado, clínicas universitarias, municipales? Lo invito a debatir dónde complementa, dónde integra, aunque sea por decreto. Le ruego, Sra. ministra, informe a la población que el SNIS es un seguro parcial, de aspiración universalista, que, confrontados a la complejidad, está la renta y la ganancia. Que tirios y troyanos arden en discursos, pero siguen recurriendo a la caridad, las rifas, para afectados con enfermedades caras. ¿Cuál es el costo del Entresto o la Empagliflozina, y la medicación de salud mental, y la terapia individual?

    La salud primero, quizás sea lo que todos queremos. ¿Cuánto puede el Uruguay subsidiar a los 25.000 millonarios desde el Fondo Nacional de Recursos? Hay que revolucionar el SNIS para que sea nacional, integrado y de salud, basado en un fuerte primer nivel sanitario y con participación consciente de los que se compran cientos de miles de autos 0 km y celulares de alta gama en Uruguay.

    Avellanal Marcelo

    Selección semanal
    Interna blanca

    Aire Fresco, una agrupación nacionalista “en pausa”

    Por Federico Castillo
    Uruguay

    Gravamen a ganancias de dinero en el exterior permite corregir “discriminación” contra el ahorro nacional, dice diputado del MPP

    Por Redacción Búsqueda
    Charles Carrera

    Exsenador Charles Carrera denuncia a fiscal Ferrero por “corrupción” ante la Jutep

    Por Redacción Búsqueda
    Medios públicos

    Secan tomó declaración a periodista desvinculada de programa tras dichos sobre Gaza y analiza si hubo censura

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El ministro Gabriel Oddone

    Decisiones impositivas y presupuestales que prepara el Poder Ejecutivo provocan expectativas dentro y fuera del oficialismo

    Por Redacción Búsqueda
    Zona rural de la ciudad de Migues en el departamento de Canelones

    A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

    Por  Macarena Saavedra  y Guillermo Draper
    La coalición republicana junto a Identidad Soberana anunciaron en conferencia de prensa la convocatoria a una pre investigadora

    Oposición impulsa investigadora por compra de María Dolores tras la primera interpelación al gobierno

    Por  Nicolás Delgado  y Victoria Fernández
    El Cessna A-37 Dragonfly es uno de los aviones que la FAU utiliza para el patrullaje y el control de rutas vinculadas al narcotráfico

    Dos rutas de vuelo y pistas de aterrizaje en todo Uruguay: el informe de la Fuerza Aérea sobre aviones narcos

    Por Juan Francisco Pittaluga