El sistema nacional integrado de salud

Sr. director:

La Sra. ministra Lustemberg conoce muy bien lo que son políticas sociales fragmentadas. Lo vivió en carne propia desde el Instituo del Niño y Adolescente del Uruguay y logró una arquitectura legal que intentaba por lo menos enumerar las decenas de instituciones y políticas estatales públicas, privadas y del tercer sector que anuncian dedicar sus esfuerzos a la infancia y adolescencia en situación de pobreza. Salvo que los CAIF se siguen peleando con las escuelas de tiempo completo, y los jardines estatales tienen cada vez menos niños... Lástima que a pesar de votar por unanimidad la ley de articulación y complementariedad de la educación formal y no formal en el Parlamento, ni una sola iniciativa realista recorre los territorios este invierno crudo.

Todos sabemos que las buenas ideas sin presupuesto quedan en sueños. Con respecto al tan mentado Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) que apoyé y apoyo como paso previo a salud para todos, ha retrocedido a salud para algunos. El SNIS dejó de ser un sistema, no es nacional, no está integrado y es de enfermedad. Desde 2012 no se incorpora al Plan Integral de Atención en Salud, plan que obliga a prestadores a brindar un programa completo y actualizado, ni una sola innovación. Es decir, lo brindan, pero a través de la medicina comercial de prestaciones que no forman parte de Fonasa: a un precio desregulado en dólares y en lo posible por transferencia, se opera una próstata, se realiza un RMN cardíaca, se realiza una uretroplastia o se aplica cualquier avance tecnológico o medicamentoso.

Cuarenta y una instituciones de Asistencia Médica Privada de Profesionales (IAMPP) o mutuales y decenas de prestadores estatales siguen a capa y espada defendiendo sus territorios, sus rentas. Es lo que queremos, es la salud que queremos, es la salud primero. Existe honestidad intelectual para asumir que gran parte del mercado sanitario tiene la hegemonía y proliferan marcas fantasía de principios activos.