    martes 30 de diciembre de 2025

    El suicidio de Baltasar Brum

    Sr. director:

    Una pregunta de carácter político e histórico. He leído el libro de Hugo Burel que relata las últimas horas de Baltasar Brum. Allí, el espíritu de Brum menciona más de una vez un episodio que involucra a su señora, que, supuestamente, desde la casa le grita “matate, Baltasar, matate, Baltasar...”.

    Del matrimonio igualitario a la eutanasia: 25 leyes que ubicaron a Uruguay en el mapa global

