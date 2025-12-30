El suicidio de Baltasar Brum

Sr. director:
Sr. director:
Una pregunta de carácter político e histórico. He leído el libro de Hugo Burel que relata las últimas horas de Baltasar Brum. Allí, el espíritu de Brum menciona más de una vez un episodio que involucra a su señora, que, supuestamente, desde la casa le grita “matate, Baltasar, matate, Baltasar...”.
Ahora bien, en mis años de adolescencia en un relato coloquial, un profesor amigo de la familia, colorado y batllista, haciendo referencia al mismo suceso mencionaba que previo al desenlace fatal, la señora de Brum le gritaba “no te mates, Baltasar, no te mates, Baltasar”.
¿Podrá un conocedor de la historia y afín a la ideología y al partido político de Brum esclarecer esta contradicción?
De lo que me dijo el distinguido profesor no tengo duda alguna. Son situaciones que uno las retiene en la memoria por tiempo indefinido. Pero me impresionó lo que en forma diametralmente opuesta se relata en el libro de Burel.
Arturo Heber Füllgraff