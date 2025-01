El turismo y las filas en la frontera

Así me siento con nuestro alabado Mercosur cada vez que llegan las vacaciones, como el hombre bajo un techo que espera inútilmente algo que parece nunca llegará. Porque todos los años se repiten filas y más filas de vehículos y pasajeros que simplemente procuran salir de su país e ingresar al vecino: familias cuyo único objetivo es andar unos días en la playa, en la montaña o en una ciudad nueva, conociendo o descansando, ese es su único delito bajo el cual deben purgar una larga condena de espera al aire libre para ingresar o regresar del destino elegido.

Documentos de identidad personales, del vehículo, permisos de menor o partida de nacimiento, tarjeta de turismo que no se debe extraviar, etc., etc. Todo para atravesar una frontera infinitamente amigable por la que los mercosurianos deberíamos sentir vergüenza.