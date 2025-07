El verdadero valor de la riqueza

Que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres, cada vez más pobres, es uno de los postulados que divide el arco de las discusiones políticas, económicas, sociológicas, morales y hasta religiosas, provocando no pocos altercados y malentendidos. Y todo esto con independencia de que esas afirmaciones —que, a decir verdad, son dos y separables— sean ciertas o no.

Quisiera escribir esta vez sobre la primera, sobre el escándalo de que haya gente cada vez más rica. Y me apuro a decir que no. Pero no digo que no sea cierto, sino que no me escandaliza (siempre que haya obtenido las riquezas por medios lícitos).