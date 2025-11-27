Eliminar los embarazos de adolescentes

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Hace unos pocos días, las autoridades del Ministerio de Salud Pública anunciaron: “Queremos eliminar el embarazo en esa etapa de la vida (14 años y menos) y prevenirlo con diferentes estrategias entre la etapa de 15 y 19 años”.

El primer comentario que nos surge es considerar que los embarazos no se ‘eliminan’ (eliminar tiene como acepción ‘quitar o separar algo’) ni se ‘previenen’ (prevenir es conocer con anticipación un daño o perjuicio). Los embarazos ocurren, tanto por vía natural como asistida. No son una enfermedad ni un accidente y no deberían ser fruto de un error o de violencia.

También impacta el término de niñas en vez de adolescentes embarazadas; se pretende visibilizar que los embarazos en menores de 15 años están relacionados (en general) con situaciones de violencia, abuso sexual y abandono.

¿Quién puede estar a favor de que se convierta en madre una menor de 14 años o menos? Nadie en su sano juicio.

Otra cosa muy diferente es estar de acuerdo con que la solución es eliminar el embarazo, es decir, abortar el embrión/feto en gestación; en otras palabras, la hija o el hijo de la adolescente. Con ley de aborto o sin ella seguiremos sosteniendo que lo que se pretende eliminar es un ser humano que tiene derecho a la vida.

El apelar a causales de violación o terapéuticas es atendible, pero no hace otra cosa que ampliar los plazos para acceder al aborto en cualquier momento de la gestación. En ningún caso se contempla el daño emocional que le produce a la adolescente provocarse un aborto, y muchas veces es coaccionada, para que lo haga, por la familia, por la pareja (que en un 75% son adolescentes también). Con seguridad, antes de confirmar el embarazo ya se le dice que puede (y debe) ‘‘hacerse un IVE’’.

Yendo al tema de la maternidad y paternidad precoz, lo central parecería ser evitar que esa adolescente se embarace y se convierta en madre cuando es casi una niña. También evitar que aborte. Lo importante es prevenir situaciones de violencia y marginación. Así como promover y respetar sus derechos. Para ello faltan acciones concretas y compromisos.

Existe consenso sobre la importancia de implementar efectivamente una educación sexual integral a lo largo de la trayectoria educativa del niño y adolescente, que, según la Organización Mundial de la Salud que aborda aspectos individuales, familiares y sociales, textualmente manifiesta que “proporciona a los niños y jóvenes un conocimiento adecuado sobre sus derechos, y sobre lo que es y no es un comportamiento aceptable, la educación sexual los hace menos vulnerables al abuso” (OMS, 2023).

Volviendo al Uruguay, nos preguntamos cómo es posible que con una tasa de egreso de la educación primaria de más del 99% y con un Programa de Educación Sexual dirigido a toda la educación pública desde el año 2008 (en la educación católica comenzó en la década del 1970) se haya avanzado tan poco, y los adolescentes tengan tan pocos conocimientos.

El modelo uruguayo público estatal creó la figura del referente en Educación Sexual, que cuenta con escasas 10 horas por liceo para capacitar y coordinar con los docentes. En educación inicial y primaria, los contenidos de la sexualidad son transversales e impartidos por las maestras del curso.

La OMS hace hincapié en que los niños de entre 12 y 15 años sean conscientes de que el abuso sexual, la agresión sexual, la violencia de pareja y el acoso constituyen una violación de los derechos humanos. En los adolescentes mayores, de 15 a 18 años, que el consentimiento es fundamental para una relación sexual positiva, qué hacer y dónde ir si se producen problemas, como situaciones o actos de violencia o abusos.

Concluyendo, hay consenso que urge eliminar y prevenir, preferimos utilizar ‘’evitar’’ el embarazo, la maternidad y paternidad en adolescentes, reiteramos, el 75% de los progenitores (varones) son menores de 19 años, según datos de la estrategia de ASSE antes mencionada.

El aborto del hijo nunca puede ser la solución, lo será un abordaje realmente integral que incluya a la familia, en caso que ejerza efectivamente su función y no sea cómplice de la violencia y del abuso. Hay que fortalecer el sistema educativo y de salud para que los lineamentos de la OMS antes expuestos se hagan realidad. Es urgente dejar de naturalizar la actividad sexual en edades tempranas. Tanto en mujeres como en varones.

Las muertes fetales por aborto provocado son muertes evitables, lo que realmente hay que erradicar es la pobreza y la exclusión social.

Lourdes González

Ginecóloga (R)