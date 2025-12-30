  • Cotizaciones
    En memoria de Mabel Vázquez de Dupetit

    Sr. director:

    El pasado 15 de diciembre falleció Mabel Vázquez. Para la mayoría de los lectores de esta sección, una ciudadana más. Para los que fuimos sus amigos y compañeros de militancia política, una gran dirigente. Leal hasta el final. Blanca como hueso de bagual. Herrerista de todas las horas.

    Guillermo Ramírez

    Adrián Fagúndez

    Siempre al lado de Luis Alberto Lacalle Herrera y su señora, Julia Pou, de la que fue su secretaria durante varios años. Consideraba a los Lacalle su familia y ellos también a Mabel.

    La conocimos en el año 1983 junto a otra gran dirigente política, nuestra querida Nelly Cassou. Su ámbito de acción siempre fue Malvín, barrio que adoraba.

    Fundó con nosotros hace 33 años la lista 71, en la que militó hasta hace poco tiempo. Donde había una reunión, acto o actividad, ¡allá estaba Mabel!

    En la campaña electoral, siempre alquilábamos un local en el centro de Malvín, y a la hora que pasáramos, la encontrábamos doblando listas, organizando recorridas, lo que fuere.

    Para los que venimos de otro tiempo de militancia, donde la política no era tan líquida, no podíamos dejar pasar sin decir algo desde lo más profundo, del sincero afecto y agradecimiento, del recuerdo de tantas jornadas tratando de resaltar su aporte y lealtad, palabra tan usada y poco practicada.

    Cuando Gustavo le avisó que la había propuesto para ser diputada en varias oportunidades, nunca faltó a las convocatorias, y estaba largas horas sentada en su banca, orgullosa. En ella intentamos reconocer su militancia, y la de miles de anónimos que desde siempre han servido al Partido Nacional.

    Nuestra familia no podía quedar en silencio. Y en tiempos de tanta autocrítica, quizás haya que reconocer que, para un partido político de las características del Partido Nacional, es muy importante respetar y no olvidar a sus servidores de todas las horas.

    Así que, Mabel, querida, nuestra familia te recuerda y agradece todo lo que hiciste por el glorioso Partido Nacional y la vieja lista 71.

    Tampoco olvidaremos la pasión por tu querido club, el Club Nacional de Fútbol.

    Que Dios te bendiga y descanses en paz.

    Familia Penadés Etchebarne

