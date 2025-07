Con cierta tranquilidad me quedo por las palabras del Dr. Batlle, como ya lo ha dicho en Florida y así lo ha recogido la prensa; se encargará formalmente de insistirle al Gobierno sobre este tema. Paso a comentarles a los lectores el mensaje que me quedó de la brillante exposición del Ing. Bermúdez, y espero haber entendido correctamente sus ideas.... “Uruguay no es libre, mientras dependa del mundo para abastecerse de energía”. Casualmente dependemos mucho de nuestros queridos hermanos argentinos. ... Uruguay por ley N° 16832 prohíbe el uso de energía atómica (nuclear). Por otro lado, como no le alcanza lo que produce con las represas, porque no llueve, Uruguay debe poner en funcionamiento la Central Batlle y Ordoñez (a fuel oil con un costo de varios miles de dólares por día). Debe también comprar energía a Brasil y Argentina (a varios centenas de miles de dólares por mes). Graciosamente, a 75 km de Colonia, pero dentro de la República Argentina, se encuentra la planta nuclear de Atocha. O sea que Uruguay tiene prohibido por ley generar energía atómica y debe, por tanto, comprar a Argentina a altísimos precios energía que proviene seguramente de la planta atómica de Atocha. Esto por un lado. Por otro lado, la ley que prohíbe el uso de energía atómica dentro del territorio nacional se encuentra dentro del marco de la ley de medio ambiente. Partamos de la base que desde Chernóbil quedamos bastante asustados con el tema y nos encasillamos en la trinchera opuesta. Creo nos estamos equivocando. Chernóbil fue un error humano. Hicieron todo para que reventara. Las construcciones no eran adecuadas (la típica construcción de bóveda fue evitada para no ser identificada por los satélites enemigos) y se les avisó que estaban haciendo las cosas mal. Finalmente reventó con las consecuencias por todos conocidas. No nos asustemos, existen miles de plantas de energía atómica en el mundo (Atocha muy cerca). La tecnología actual dista años luz de las primeras. Es energía limpia y barata (no sucia y cara como la Central Batlle que es nuestra otra opción gracias a la prohibición legal). El manejo que se hace del uranio no es locura de los humanos; en África se descubrieron restos de uranio que demostraron que naturalmente se daba la variación en el uranio que con las tecnologías aplicadas generan energía. Por lo tanto, ¿qué estamos esperando? Soy un convencido de que el futuro pasa por ahí, pero no soy dueño de la verdad. Pero me conformo que con uruguayos discutamos pronto este tema para comenzar a dar los pasos necesarios de cara al futuro. Si no es la energía atómica, discutamos el hidrógeno. Porque es claro que el petróleo tarde o temprano se acabará y, mientras tanto, Uruguay lo paga bien caro (monopolio de Ancap de por medio). ¿Por qué damos nuestro dinero al petróleo de los ricos de OPEP si podemos generar energía limpia y barata, sea atómica o aire comprimido y, en algún momento, hidrógeno? ¿Cuándo vamos a buscar la libertad energética de Uruguay? -----