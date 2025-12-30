Faltan profesionales de Enfermería

Sr. director:

Tras más de 20 años de una reforma del sistema de salud centrada en la organización y el financiamiento de las prestaciones médicas, el Ministerio de Salud Pública anunció un cambio paradigmático: la creación de la Dirección de Planificación y Desarrollo Estratégico de la Enfermería.

Uruguay, a diferencia de los países con mejores resultados en salud de la población, tiene una elevadísima dotación de profesionales médicos y muy baja de personal profesional de enfermería. La medicina moderna exige más del doble de profesionales de enfermería que de médicos; en nuestro país, la relación es inversa. La enfermeria profesional es la que está al lado del paciente cuando más necesita del cuidado y del apoyo del equipo de salud.

Los conceptos que inspiran este cambio existieron desde el retorno a la democracia cuando el propio Sindicato Médico del Uruguay (SMU) apoyó en un plebiscito la racionalización de la formación de médicos, iniciativa impulsada por su entonces presidente, Rodolfo Méndez Chiodi. Sin embargo, este debate sobre las necesidades del número de médicos y de profesionales de enfermería no prosperó en el gremio médico ni en la Facultad de Medicina de la Udelar. Un oscurantismo inexcusable en ambas instituciones. La elevación de la Escuela de Enfermería a Facultad a fines del siglo pasado representó un avance significativo en su estatus académico dentro de la Universidad de la República, pero este cambio tampoco se tradujo en la organización de los servicios de salud.

La moderna estructura recién creada para la planificación y desarrollo estratégico de la enfermería significa poner esta profesión en el nivel de jerarquía que participe en las decisiones ministeriales. Coincidentemente con esta resolución ministerial, se publicó en el ámbito académico un breve documento en el que un par de colegas médicos reclaman la perentoriedad del debate de la limitación del ingreso a la carrera de Medicina (ver https://www.observatoriosalud.org.uy/columnas_de_opinion.php?id=16). Ambos autores son docentes de la Facultad de Medicina, y uno de ellos fue presidente del SMU. Esperamos que sus denuncias sean procesadas en ambas instituciones y logren implantar el debate.