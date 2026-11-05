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    Felipe Pérez de Sosa

    Sr. director:

    El 19 de noviembre de 2026 se cumplen los 300 años del desembarco de las primeras 13 familias canarias, que se sumaron a las seis familias llegadas desde Buenos Aires, para fundar Montevideo.

    Luego de una travesía, seguramente caótica, venían en busca de un mundo nuevo, y por qué no decirlo, tentados por las mercedes prometidas por Felipe V y por Bruno Mauricio de Zabala.

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    Una de esas familias canarias venía encabezada por Felipe Pérez de Sosa. Recibió su solar en la ciudad diseñada por Domingo Petrarca, luego su chacra sobre el Miguelete, y se dedicó con afán a sus tareas como señero fundador de Montevideo.

    Desempeñó cargos importantes en el Cabildo de Montevideo. Sus descendientes contribuyeron con páginas brillantes a nuestra historia. Basta mencionar a José Manuel Pérez Castellano y a Luis Eduardo Pérez.

    Luis E. Azarola Gil, quizá el máximo cronista de nuestra época colonial, escribió:

    “Una generación no debe ser la depositaria silenciosa de los valores morales que ha heredado. Aparte del deber de acrecentarlos, se le impone el de perpetuarlos en el libro y en la piedra. Formula así el reconocimiento a los pasados y el ejemplo a los venideros.

    La vivificación de estos recuerdos no obstaculizará ciertamente el paso del arribismo social y político que todo lo llena; pero acusará los perfiles ilustres que hicieron la grandeza del pasado, y que en la vulgaridad de nuestros días adquieren el relieve inconfundible de medallas antiguas”.

    Alberto Piñeyro

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