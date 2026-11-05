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El 19 de noviembre de 2026 se cumplen los 300 años del desembarco de las primeras 13 familias canarias, que se sumaron a las seis familias llegadas desde Buenos Aires, para fundar Montevideo.

Luego de una travesía, seguramente caótica, venían en busca de un mundo nuevo, y por qué no decirlo, tentados por las mercedes prometidas por Felipe V y por Bruno Mauricio de Zabala.

Una de esas familias canarias venía encabezada por Felipe Pérez de Sosa. Recibió su solar en la ciudad diseñada por Domingo Petrarca, luego su chacra sobre el Miguelete, y se dedicó con afán a sus tareas como señero fundador de Montevideo.

Desempeñó cargos importantes en el Cabildo de Montevideo. Sus descendientes contribuyeron con páginas brillantes a nuestra historia. Basta mencionar a José Manuel Pérez Castellano y a Luis Eduardo Pérez.

Luis E. Azarola Gil, quizá el máximo cronista de nuestra época colonial, escribió:

“Una generación no debe ser la depositaria silenciosa de los valores morales que ha heredado. Aparte del deber de acrecentarlos, se le impone el de perpetuarlos en el libro y en la piedra. Formula así el reconocimiento a los pasados y el ejemplo a los venideros.

La vivificación de estos recuerdos no obstaculizará ciertamente el paso del arribismo social y político que todo lo llena; pero acusará los perfiles ilustres que hicieron la grandeza del pasado, y que en la vulgaridad de nuestros días adquieren el relieve inconfundible de medallas antiguas”.

Alberto Piñeyro