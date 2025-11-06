  • Cotizaciones
    jueves 06 de noviembre de 2025

    Gloria Ruocco

    Sr. director:

    Hace pocos días, a los 97 años, falleció la Dra. Gloria Ruocco, médica pediatra que contribuyó significativamente a una mejora substancial de la salud pública nacional.

    Su legado en la universalización de la vacunación y su liderazgo en la incorporación de nuevas vacunas la sitúan al nivel de figuras de la talla de Luis Morquio, Roberto Berro, Paulina Luisi y Augusto Turenne, quienes pusieron a Uruguay en la avanzada de la medicina preventiva y social mundial.

    La Dra. Ruocco se formó como médica en la Facultad de Medicina de nuestro país y, luego, como salubrista en la famosa Escuela de Higiene de la Universidad de Londres, donde obtuvo su Master of Science in Social Medicine and Epidemiology.

    Vuelta al país, su labor docente le permitió modernizar la formación de generaciones de médicos en Medicina Preventiva, Epidemiología y Salud Pública. Su actuación en la docencia y en la gestión de la salud pública se complementó siempre con su actuación como pediatra.

    Ejerció la medicina asistencial entre el consultorio, el hospital y el domicilio de sus pacientes, pues siempre estuvo dispuesta a prevenir, curar y calmar a quienes así lo requirieran. Esta cálida dedicación a sus pacientes y sus familias la convirtió en una singular figura maternal sin haber tenido hijos propios durante su larga y fecunda vida.

    Su bien ganado prestigio entre colegas y autoridades se basó en su excelencia profesional, en la confianza que transmitía, en su escucha atenta y respetuosa, acompañada de un trato cálido, sin que faltase el humor fino y una constante humildad.

    Desde el Ministerio de Salud Pública fue una excepcional comunicadora pública que brindó confianza a la población. En los medios de comunicación estuvo presente toda vez que se requirió una explicación clara de una situación que generase alarma pública, formulando, además, recomendaciones entendibles, eficaces y prácticas.

    La Dra. Ruocco fue una servidora pública ejemplar y una ciudadana fuertemente comprometida con el bienestar de los más vulnerables. Por todo ello, es una colega ejemplar que admiramos y a quien, por esta vía, queremos homenajear.

    ¡Gracias, profesora doctora Gloria Ruocco!

    Dres. Alfredo Solari, Homero Bagnulo, Gabriel Peluffo y José Díaz Rossello

