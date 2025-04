Entro en contacto con usted recordando el respeto que nuestro padre, el Prof. Guillermo Vázquez Franco (1924–2025), tenía por ese semanario, que leía habitualmente y en el cual pudo expresarse de forma crítica en varias ocasiones. Por ello, en nombre de sus hijos —Fernando Guillermo, Álvaro Héctor y Sandra María del Carmen Vázquez Ramos—, me permito informar que hemos donado su biblioteca al Centro Regional de Profesores del Este y su archivo personal al Museo Histórico Nacional de Uruguay.

Tanto la biblioteca como el archivo fueron construidos a lo largo de ochenta años con diligencia, dedicación y una visión amplia de la historia de América, del Río de la Plata y, en particular, de la Banda Oriental, incluyendo también otras ciencias —economía, antropología, filosofía y política, por ejemplo— que constituyen un marco mayor desde el cual se puede observar el devenir de la historia.

Bibliotecas y archivos, en este sentido, deben ser considerados, parafraseando la definición de Carlo Cattaneo sobre las ciudades, como depósitos de fatigas humanas, donde se han acumulado, a lo largo de décadas, horas y horas de lectura, estudio y, sobre todo, reflexión. Los libros de una biblioteca se mezclan en la mente de sus lectores, produciendo una nueva forma de pensar que no está contenida en ninguno de ellos de manera aislada. Así, las bibliotecas personales no son un simple cúmulo de páginas, sino un lugar de construcción de una forma de pensar. Representan también los importantes sacrificios personales y familiares que fueron necesarios para erigir ese patrimonio. No son, por tanto, solo el esfuerzo del ser humano que las reunió, sino también el resultado de un grupo social más amplio, vinculado a la familia, a los amigos y, en cierta medida, también a los adversarios, que de distintas formas contribuyeron a la formación de ese acervo.