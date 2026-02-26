Sr. director:
Ayer, miércoles 25 de febrero, tuve el privilegio de participar del homenaje que la Fundación Pérez Scremini brindó a la figura de su expresidente, el Cr. Horacio Fernández Ameglio.
En presencia de buena parte de su familia, de amigos y del equipo de la fundación, su actual presidente, Gerardo Zambrano, y el asesor médico Dr. Ney Castillo repasaron algunas de las facetas más salientes de ese hombre excepcional que fue Horacio.
Horacio reunía características que son difíciles de ver en una misma persona. Gran inteligencia abstracta y práctica, coraje para tomar decisiones difíciles e ir pa delante con firmeza y sensibilidad extrema, generoso, muy generoso, y superresponsable y meticuloso. Y muchas más.
Desde ayer, la sala de ateneos y reuniones de la Fundación Pérez Scremini se llama Horacio Fernández Ameglio. No tengo dudas de que quienes entren allí serán inspirados por su legado y sentirán la obligación de honrar su memoria.
Ramiro Gutiérrez