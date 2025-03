Me dirijo a ustedes con el propósito de compartir mi experiencia en relación con la inspección de Matemáticas que tuve el 16 de agosto de 2023. Considero importante relatar lo sucedido, ya que evidencia las dificultades y deficiencias en los procedimientos de supervisión docente durante los últimos cinco años de gobierno. Como sabía que se evaluaría la implementación de la transformación educativa, adecué mi planificación a los lineamientos establecidos.

La inspección presentó diversas irregularidades. En primer lugar, la inspectora ingresó con la clase ya comenzada, observando únicamente una parte del desarrollo de la actividad. Además, no solo supervisó mi desempeño, sino que también inspeccionó a otros ocho o nueve docentes en la misma jornada. Durante su visita, manifestó no poder acceder a la libreta de calificaciones, aunque yo sí podía visualizarla sin inconvenientes. Posteriormente, realizó su devolución basada exclusivamente en lo que estaba cargado en CREA.

En cuanto a la evaluación de mi práctica, la inspectora hizo observaciones, como la sugerencia de no trabajar polinomios de dos variables a menos que los estudiantes lo solicitaran y evitar enfatizar demasiado los contenidos, sin embargo, no señaló errores y destacó positivamente el uso de la computadora. En el informe se señaló la supuesta ausencia de instrumentos de evaluación, como listas de cotejo y rúbricas, a pesar de que estos se encontraban tanto en el desarrollo del curso como en la libreta digital.

Otro punto a destacar es el incumplimiento de los plazos reglamentarios. La devolución de la visita, que debía realizarse dentro de los 20 días posteriores, se efectuó recién el 30 de octubre de 2023. Presenté una recusación del informe el 31 de agosto de 2023, pero esta fue respondida el 25 de febrero de 2025, es decir, casi un año y medio después.

Durante este proceso, ocurrieron varias irregularidades: 1) la misma inspectora que realizó el informe también participó en la decisión final, junto con otros dos inspectores; 2) el informe ingresó al liceo en al menos cuatro o cinco ocasiones sin que se me notificara, a pesar de que llamé tres veces durante 2024 para solicitar información; 3) la devolución del informe consta de 23 hojas, de las cuales 10 están destinadas a solicitudes de notificación al docente. En una de las últimas instancias, una inspectora de Institutos y Liceos solicitó formalmente que se me informara; 4) finalmente, el informe me fue comunicado a través de un mensaje de voz por WhatsApp enviado por la administración del liceo, sin previa llamada, correo electrónico ni notificación formal.

Es importante señalar que en el informe se recomendaba realizar un acompañamiento docente durante 2024. Sin embargo, el informe recién llegó en febrero de 2025, y dicho acompañamiento nunca se llevó a cabo. Esta situación refleja el tipo de dificultades que hemos enfrentado los docentes en estos cinco años de gobierno.

Nunca antes había vivido una inspección en la que quienes debían supervisarme no estuvieran debidamente preparados para realizar un seguimiento adecuado de mi práctica. Considero que este tipo de situaciones no solo afectan la labor docente, sino que también comprometen la calidad educativa. Por ello, expongo mi caso con la esperanza de que se tomen medidas para garantizar procesos de inspección más justos, eficientes y respetuosos del marco normativo vigente.

Docente de Matemáticas