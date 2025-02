Inteligencia artificial o sentido común

Si sobreponemos las últimas actuaciones de los dirigentes de mi partido con estas definiciones, veremos muchas coincidencias en el diagnóstico y pocas o ninguna en la búsqueda de la solución. Esto que sucede en este colectivo no es nada que no nos pase habitualmente a muchas personas individualmente, la diferencia está en que, en este caso, los perjuicios que se ocasionan exceden largamente a las personas que deben asumir esas decisiones.

Según la IA y el sentido común, las decisiones a tomar son:

1- “Identificar los miedos que nos bloquean para así poder clarificar proyectos y planificar acciones”

Conformar un nuevo directorio que, debiendo respetar las mayorías dentro del partido, sepa conseguir un candidato de consenso por fuera de los sectores mayoritarios y que además colabore a mantener la unidad, que, debe quedar claro, no es lo mismo que unanimidad. De este directorio debe salir el rumbo que ante esta nueva realidad debe tomar el partido.

En la cartas anteriores planteé que, a mi criterio, por sus características de incansable militante, cercano a la gente, buen comunicador y político experimentado, debería recaer en el actual senador Jorge Gandini, quien, por el solo hecho de no haber tenido cargos electivos en la próxima legislatura, podría abocarse completamente a esta tarea. Además sería un merecido reconocimiento a su extensa y comprometida trayectoria.

2- “No dejar tareas para mañana, crear hábitos que nos acerquen a las metas, aprender de los errores y continuar”

Comenzando lo más rápidamente posible el contacto con la militancia en todo el territorio nacional para debatir sobre las circunstancias que nos llevaron a la pérdida del gobierno en la última elección y definir la forma en que se pretende concurrir a la próxima. Me refiero específicamente a la posible formación de un lema único dentro de la CORE para la elección nacional del 2029.

Como ya adelanté en mis cartas anteriores, siempre me encontrarán en contra de esta posibilidad, que solo por generar más polarización nos restará estabilidad política y, además, porque atenta directamente contra nuestra libertad. No perdimos la elección por no votar juntos, la perdimos por haber votado menos y eso se corrige creciendo, lo que nos permitirá, además, no tener que dejar ninguna prenda del apero por el camino.

Jorge Regueira Hirigoyen

CI 1.894.903-0