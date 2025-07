José Honorio Leborgne

Cuando falleció el Dr. Félix Leborgne, mandé una carta a Búsqueda. Después de leerla, el Dr. José Honorio (su hermano) me preguntó: “¿Cuando yo me muera, vas a escribir algo tan lindo?”. “Obvio, doctor”, le dije. Y ahora, 16 años después, busco las palabras para hacer honor a esa promesa. No racionalmente, pero sentía que siempre iba a estar ahí.