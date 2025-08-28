La bandera de Uruguay

Sr. director:

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Cuando la Guerra Fría, en los 60, los americanos creían que, si perdían la guerra, las maestras comunistas jugarían con las banderas de estrellas y barras y las cortarían en pedacitos para que cada niño se llevara un trocito de recuerdo, una sorpresita. Nada más que un trapito para jugar.

A una de las más bellas banderas, la de la patria nuestra, no es de extrañar que algún marxista quiera sacarle el sol radiante, símbolo heráldico de la gloria de Dios en todo su esplendor.

Y que no sea ya la muy bella, do jamás se pone el sol, y que su sombra ya no sea la que buscan los valientes al morir, defendiendo la libertad. Tal como hicieron los Treinta y Tres: ¡libertad o muerte!

Si este maestro marxista de la Dirección de Educación es el que va a decirles a las maestras cómo enseñar a los niños a amar a la patria de Artigas y por qué prometer fidelidad a la bandera para defender a la patria, ¡mejor será sacarlo a él de la Dirección de Educación!